San Dona: el lugar donde reinan las pizzas hechas en horno de barro

Por Kevin Kalister / Redacción de La Brújula 24

San Dona es una pequeña pizzería ubicada en Napostá 69, donde su propio dueño es quien elabora las pizzas en un horno de barro y a la vista de los clientes.

En el menú se puede encontrar alguna que otra entrada, ensaladas, gran variedad de pizzas (vegetarianas inclusive), focaccia, postres y bebidas.

El antipasto di terra (plato a base de embutidos y quesos) resulto ser un sorprendente entrante, por tan solo $650 disfrutás de una sencilla tabla de fiambres, crudo, cocido, salame y queso junto a pan pizza y aceitunas. Es importante destacar que la calidad es acorde al precio.

Las pizzas se pueden pedir enteras o media y media, opción que no siempre se encuentra disponible en las pizzerías, pero resulta excelente si uno quiere degustar distintos sabores.

Los precios varían según el sabor que elijas, pero comienzan desde $940 y llegan a los $1200.

Los toppings (ingredientes que van arriba de la pizza) no abundan, son totalmente proporcional a la cantidad de masa.

La speciale ($960) es unas de las más simples, pero también unas de mis preferidas, se trata de la clásica Argentina: jamón, queso, aceitunas verdes y morrón. Al ser tan sencilla uno puede saborear bien cada ingrediente y principalmente puede apreciar la masa que, aunque sea fina, es rica.

Otras de las especialidades que probé fue la focaccia cotto ($1060), básicamente era la misma masa de pizza hecha sándwich. El sabor me resultó muy parecido a un tostado de jamón y queso en pan árabe, me gustó, pero de focaccia tenía solo el nombre.

Recordemos que, si bien la focaccia se elabora con los mismos ingredientes que la pizza, difieren en su formato, presentación, miga y toppings. La primera suele aliñarse con oliva, sal gruesa y aromatizarse con diferentes hierbas.

Respecto al tema de las bebidas, la pinta de cerveza artesanal esta sobrevaluada ya que su valor es de $430. Mientras que una industrial de litro ronda los $550.

Las gaseosas y las aguas saborizadas como en la media de los locales gastronómicos, $200.

No me considero un gran fanático de las pizzas, pero debo confesar que este estilo me agrada. Además posee una gran ventaja con respecto a una de molde: la fácil digestión. Luego de comerlas no te sentís pesado ni hinchado, no solo porque ingerís menos harina, sino también por el proceso de larga fermentación en frío que lleva detrás.

Como consejo, recuerden reservar, ya que el espacio es pequeño y suele ser altamente concurrido de martes a domingo (desde las 20.30 horas).

(Kevin Kalister, bloguero e instagramer. Creador de @bahiablancafood)