Miguel Romano y su anécdota con Freddie Mercury: “Me hice amigo de él”

El reconocido estilista argentino, Miguel Romano, quien cuenta con 60 años de trayectoria en su profesión, habló esta mañana en LA BRÚJULA 24 en donde hizo un repaso por su vida y recordó los momentos más extraordinarios que vivó con algunas de las personalidades más importantes del país y del mundo.

“Empecé a los 15 años, con la emoción de cortar el pelo en el barrio, pero yo quería llegar a la tv, al cine, al teatro, no me gustaba trabajar con peinados comunes. Mi mujer ganó un concurso de belleza y ahí fue que conocí a un montón de gente, lo que hizo que empezara a trabajar con famosos”, comentó Romano en comunicación con el programa La Mesa Dominguera.

De todas las anécdotas que tiene con la gran cantidad de estrellas que conoció a lo largo de su carrera, la más llamativa es la vivida hace 40 años con el inolvidable vocalista de Queen, Freddie Mercury.

“Cuando vino a actuar acá en Argentina, tenía el pelo largo, por arriba de los hombros, así que se lo quería cortar. Él estaba parando en el Sheraton y me vinieron a buscar, y yo como un boludo no sabía quién era”, dijo entre risas.

“Cuando lo conocí me di cuenta que era un encanto de persona, hasta sus últimos días lució ese corte que le hice. Después de eso, me invitó a ver el show y me hice un poco amigo de él”, reveló el estilista.

Siguiendo con el repaso de su vida, Romano recordó sus inicios y contó: “Desde chico quise ser peluquero, pero jamás imaginé este camino. Cada vez que paso por alguna iglesia digo que Dios me dio demasiado, solo me queda pedir que me dé más salud”.

En esa misma línea, indicó: “Hace 52 años que peino a Susana, he trabajado con Sophia Loren, Ivana Trump. La época en la que yo comencé eran peinados de verdad, era completamente distinto a lo de hoy”.

“Cada persona extranjera que peinaba siempre me querían llevar a su país, pero para mí Argentina es lo máximo. La humanidad de su gente no lo tiene ningún otro lugar de Europa”, afirmó.

Sobre el tramo final de la entrevista, Romano contó otro dato curioso, y es que tuvo la oportunidad de conocer Bahía, incluso mencionó que tiene una cuñada que es oriunda de nuestra ciudad.