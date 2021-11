Qué dijo la China Suárez sobre el escándalo con Icardi

Tras la atención que generó el adelanto de la conversación de Wanda Nara junto a Susana Giménez que emitió Telefe el martes pasado, ahora hay gran expectativa por la entrevista que Alejandro Fantino le realizó a la China Suárez, donde la actriz abrirá sus sentimientos y contará lo que vivió en el último tiempo tras el escandaloso episodio bautizado como Wandagate.

El encuentro se podrá ver por la plataforma de Star+ hoy a las 21:30.

“Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde, cuando era más chica, pero yo no…”, asegura la ex pareja de Benjamín Vicuña en el mano a mano que tuvo con el conductor.

“El día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos”, agrega de forma contundente.

“Ni a un novio me banco que vengan a pedirme explicaciones. No me lo banco. ¿Y dónde saliste?, ¿Con quién estuviste?,¿Y quiénes estaban? No tengo tolerancia para esas cosas. Pero no por hacerme la superada… No tengo ganas”, se escucha decir a la actriz en el fragmento que difundió Los Ángeles de la Mañana.

“Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiese salido armar un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones que es por mi personalidad”, señala.

Será la primera vez que la China Suárez hable en televisión del episodio ya que anteriormente se expresó en sus redes sociales a través de una carta abierta en la que dejó entrever que Icardi le había asegurado que estaba en crisis con Wanda Nara.

Fuente: Infobae