Así fue la investigación de fenómenos paranormales en Sierra de la Ventana

El equipo de Dogma Argentina, investigadores de fenómenos paranormales en Sierra de la Ventana, contaron cómo fue su experiencia al indagar en los misterios de la zona con resultados que Ariel López, uno de los integrantes, destacó como “muy interesantes”.

“La noche de la investigación tuvimos algunas cositas de investigación paranormal. Todos tuvimos experiencias personales que fueron muy llamativas que no nos pasa en ninguna investigación”, dijo sobre la noche que estuvieron trabajando en Villa la Ventana.

En el Instagram Live de La Brújula 24 López comentó las vivencias de esa investigación presencial y aseguró que “fue un desencadenamiento de hechos, de percepciones personales muy fuertes” en un lugar de ritual.

“Los equipos no funcionaron casi ninguno, era sacar equipo de la valija y se rompía solo o se le acababan las baterías, algo que no nos había pasado. Terminamos usando una cámara fija que quedó grabando, una Go Pro que solo duró una hora con la batería y hasta las luces led se apagaban, le cambiaba las pilas y las volvía a acabar”, contó.

López y su grupo trabajan con equipos tecnológicos para documentar fenómenos paranormales y se describen como profesionales que ayudan “a seres espirituales y a seres físicos. Tratamos de darle una situación a ambos, tratar de entenderlos. Le gusta la forma en que lo sintetizó un niño en un curso quien les dijo que en lugar de “cazafantasmas” son “ayudafantasmas”.

El experto en fenómenos paranormales comentó cómo empezó desde niño a relacionarse con en esta actividad y la forma en que la desarrolla con su equipo, su entrenamiento como médium y otras experiencias vividas durante su trabajo en Córdoba.

Mirá el video completo acá: