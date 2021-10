Wanda Nara rompió el silencio: “Estoy viviendo un infierno”

Wanda Nara se refirió por primera vez a la crisis de pareja que atraviesa con Mauro Icardi.

La mediática empresaria se comunicó con Yanina Latorre durante la emisión de este miércoles de Los ángeles de la mañana.

“Estaba en medio de un ataque de llanto”, aseguró la panelista.

“Estoy viviendo un infierno”, dijo Latorre que aseguró Wanda.

“Está hablando por teléfono con alguien… ¿Que está llorando?”, preguntó inesperadamente Ángel De Brito en medio de la emisión del programa. Mientras Yanina Latorre le confirmaba que era Wanda Nara quien se encontraba del otro lado de la línea, un gran silencio e intriga se apoderó del estudio.

De Brito, entonces, aseguró que el entorno de la China Suárez le confirmó que en las próximas horas la actriz va a hablar en sus redes sociales sobre el escándalo que la ubica como supuesta tercera en discordia entre Nara y Mauro Icardi.

“Ella va a hablar en las próximas horas, lo va a hacer a través de sus redes sociales. Va a subir su versión. Sus amigos le dicen que muestre su conversación (con Icardi). Uno de sus amigos me dice: ‘Hablé con ella y me dice que todo el histeriqueo con Icardi es cierto. Ella cree en el amor libre y se ampara en eso. No va a hablar con la prensa’”, contó el periodista.

Por otra parte, el conductor advirtió que hay otra fuente que dice que quizá Suárez muestre los verdaderos chats, “no esos chats fake que hizo Wanda con photoshop”.

“REALMENTE ESTÁ QUEBRADA”

Mientras debatían sobre la situación, Yanina Latorre interrumpió para contar que Wanda Nara estaba quebrada por la situación personal que atraviesa. “Wanda está llorando desesperada por todas las cosas que le llegan, por la gente que la critica, por los periodistas que dicen que ella le hace subir fotos (a Icardi)”, indicó.

“Ella dice que no le hace subir nada, que no quiere que suba posteos, no quiere que le hable. Realmente está quebrada, está con su amigo Kenny (Palacios, su peluquero), habla muy bajito. Su textual es: ‘Estoy viviendo un infierno, él me traicionó’. Dice que es muy poco lo que yo sé o lo que he contado”, agregó dando a entender que hay mucho más por decir sobre el tema.

En cuanto a la relación que Nara tenía con la China Suárez, advirtió: “Ella sabe lo que va a mostrar la China. Me mostró una prueba que no voy a mostrar, le prometí no traicionarla, pero ella tenía vínculo con la China. Me mostró un chat de WhatsApp diciéndole: ‘Me hace mal tu hija, es la perfección. No podés tener hijos tan lindos’”, reveló Latorre, repitiendo textuales palabras que la actriz le habría dicho a la empresaria. A su vez, la panelista aseguró que Wanda tiene audios con la China hablando mal de Pampita Ardohain, la exmujer de Benjamín Vicuña. “Esto va a destapar una olla tremenda”, remató.

Fuente: La Nación