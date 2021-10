Así se logró la condena del narco Walter Ledesma

Las investigaciones que terminaron con la condena a 17 años de prisión del narco Walter Ledesma comenzaron en 2016 y tras un largo proceso de investigación se logró demostrar los delitos de los que se le acusó en el juicio que inició este año.

El Fiscal Federal Gabriel González Da Silva explicó en La Brújula TV el proceso que llevó a este desenlace: “Fue un proceso muy largo, un juicio muy largo que empezó en junio de este año que nos demandó muchísimo trabajo, no solo de reconstrucción del hecho sino de testigos y análisis de conversaciones”.

González es fiscal subrogante de Bahía Blanca desde hace cuatro años y aseguró que conocía la trascendencia de este caso antes de empezar. Detalló que los allanamientos de 2018 a Ledesma y otros de los condenados se encontró “droga y mucho dinero”.

“No es sencillo, la gente piensa que porque uno allana y encuentra una cantidad de droga importante como ocurrió aquí ya prácticamente es una condena y no es así porque se cuestiona cómo fue la investigación, quiénes intervinieron”, agregó el Fiscal.

El funcionario detalló que “fue muy difícil dar con Ledesma”. “Ostentaba dinero, pero era dentro de todo reservado. No aparecía, no hablaba por teléfono. Tenía sus casas ostentosas, autos de importancia y demás, no era que andaba mostrándose por el centro de Bahía Blanca con un collar de oro. Se manejaba reservadamente y eso dificultó la investigación”.

González dijo que la defensa cuestionó la actuación de las fuerzas policiales y que fue complejo porque eran distintos testigos de muchos años. Además, uno de los informantes “declaró una cosa primero, y cuando lo trajimos a juicio dijo algo totalmente distinto, que hizo un poco tambalear la causa, pero lo probamos de otra forma”.

“No se determinó en la instrucción a quién le compraba Ledesma. Quiénes le vendían, pero yo directamente acusé de que venía al Cono Urbano, compraba grandes cantidades y las repartía entre dos de sus laderos, sobre todo Sáez que tenía una fachada de pintor y entonces todas las conversaciones sospechosas eran de pintura, así se referían a la droga”, agregó.

González aseguró que está satisfecho con la condena lograda, aunque se desechó la acusación de organización para la adquisición de droga. Agregó que está en proceso una investigación para determinar todo lo que tenía Ledesma. “Es difícil, pero con paciencia se llega. Tenemos equipos de trabajo que llega a las cosas y es posible detectar el dinero”, agregó.

El Fiscal detalló que otra de las claves de la investigación fue el hallazgo en una cochera en Bahía Blanca de un vehículo con gran cantidad de drogas y armas.