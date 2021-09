“El acatamiento al feriado por el Día del Empleado de Comercio es casi total”

Si bien el Día del Empleado de Comercio se celebra históricamente el 26 de septiembre, este año el feriado se trasladó a este lunes por lo cual la actividad comercial es prácticamente nula. Al respecto, el secretario general del gremio en Bahía Blanca, Miguel Aolita, analizó esta fecha en LA BRÚJULA 24, fecha que se conmemora luego de que en 1934 se sancionara una Ley que legisló las relaciones del trabajo.

“Estamos corroborando el cumplimiento de la normativa. Quiero felicitar a los empresarios bahienses porque el acatamiento al feriado es casi total, otorgándole el merecido descanso a los trabajadores mercantiles, más de 14 mil los afiliados, concentrados en 4.900 empresas”, destacó Aolita, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Consultado respecto a los haberes que perciben los trabajadores, explicó que “no hay un sueldo unificado, porque dentro de nuestro convenio colectivo hay más de diez categorías y muchos adicionales que hacen a la composición del salario. En nuestro portal Web está publicada la escala, según la categoría. En un salario bruto, ronda los $60 mil, pero es muy variable que depende de diferentes situaciones particulares”.

“Somos el gremio que representa a la mayor cantidad de trabajadores a nivel nacional: más de un millón 200 mil en toda Argentina. La pandemia afecta y duele cuando un comercio cierra y un trabajador se queda sin trabajo. En Bahía no tuvimos un número significativo, respecto a otros lugares donde bajó el padrón de afiliados. Esto ocurre porque hay trabajo mal registrado que afecta más en tiempos de crisis”, advirtió en otro segmento de la entrevista radial.

Respecto de su trayectoria, Aolita aclaró que “sigo siendo empleado de la Cooperativa Obrera, pasé por todos los rubros que hay en un supermercado, menos la carnicería y la caja, me desempeñé en todos los lugares posibles. Ingresé en 1995 y en 2005 asumí como secretario general en Punta Alta. Y en 2012, cuando me convocó el compañero Ezequiel Crisol, estuve un año como interventor, luego fui su secretario adjunto hasta que, luego de su fallecimiento, asumí el cargo principal”.

“Las conozco todas, cuando me siento a debatir con un empresario les aclaro que no necesito que me la cuenten”, concluyó el secretario general de AEC.