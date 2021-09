Roban en la casa de basquetbolista mientras paseaba con su familia

Un mal trago vivió ayer por la tarde Mariano Trellini, cuando recibió la desagradable visita de los delincuentes que aprovecharon una breve salida de su familia, ingresaron a las 16 y se llevaron distintos elementos del interior de la propiedad ubicada en la primera cuadra de calle San Juan.

“Fuimos a pasear con mi esposa, mi hija y nuestra mascota, aprovechando el lindo día. En los 40 minutos que estuvimos afuera, aprovecharon y, al regresar nos encontramos con la desagradable situación. Uno, a ese horario, no toma los mismos recaudos que a la noche. Para mi tenían visto que en ese horario no quedaba nadie en la casa”, reflexionó “el Chino”, en LA BRÚJULA 24.

Y agregó en el programa “Vive Cada Día”: Revolvieron todo en la habitación y el living. Quizás quedó alguien haciendo de campana, viendo que no regrese ni dé una vuelta de manzana. En poco tiempo se llevaron cosas de valor económico y afectivo como joyas de la familia y dos notebook, todas cosas que se pueden cargar en una mochila”.

“Mi casa está entre dos pasillos. No es nada dificultoso acceder al patio porque el paredón es relativamente bajo. Más allá de que hay obras en construcción cercanas, no sospecho de nadie en particular”, reveló, al tiempo que admitió: “Tuve la inocencia de entrar y cuando me di cuenta que habían robado, no salí a la calle y llamé a la Policía, la recorrí sin tomar en cuenta que podían estar aún dentro. Agradezco no haber encontrado a los ladrones porque en ese momento no sabés cómo podés reaccionar”.

Trellini es un conocido basquetbolista local que se disponía a regresar a la actividad: “Empecé a entrenar hace 20 días y hoy era el día en el que iba a volver a jugar después de casi tres años, pero tengo la cabeza en otra parte. Iremos viendo si en un futuro regreso a la actividad. Miro las cosas desde otra perspectiva, con otras prioridades, antes el básquet significaba otra cosa en mi vida. Cuando te toca ser víctima de un hecho de inseguridad pensás en todo”.