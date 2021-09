Scaloni: “En ningún momento pensamos que podía pasar esto”

A horas de jugar el partido ante Bolivia por la fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni dejó en claro que desde la AFA se tomaron todos los recaudos para que los jugadores provenientes de Inglaterra y que desencadenaron la suspensión del choque con Brasil en San Pablo.

“Te aseguro que en ningún momento pensamos que podía pasar esto (la suspensión). Para nada. Me aseguré que todo estuviera en regla para jugar el partido con Brasil. Fue todo muy extraño”, describió el entrenador de la Selección Argentina en conferencia de prensa.

Scaloni no quiso entrar en detalles sobre el escándalo ocurrido el pasado domingo en San Pablo, pero dejó su mirada. “Las sensaciones son las que tiene todo el mundo futbolístico que esperaba ver un espectáculo de primer nivel y se quedaron sin nada. Son feas, extrañas, no pudimos jugar al fútbol. Ahora no es momento para hablar de lo ocurrido en Brasil. No me mantiene ocupado eso, tenemos que ganarle a Bolivia”, dijo.

En cuanto al encuentro de mañana en el Monumental ante Bolivia, Scaloni no confirmó el equipo titular aunque sí al arquero, que será Juan Musso en reemplazo de Emiliano Martínez. “Estamos tranquilos y contentos de tenerlo. Es un gran arquero”, completó el DT.

Fuente: Perfil