“Rebelarse es no votar a los que llevaron al país a este desastre”

Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar el Paso dentro de la alianza Juntos en Provincia de Buenos Aires, le habló a los jóvenes en Bahía Blanca y les dijo “que no acepten las cosas como están, porque cuando los jóvenes lucharon en la historia de la humanidad, pasaron cosas inimaginables. Y tenemos que decirles a los jóvenes que en una semana tenemos la posibilidad de rebelarnos. Rebelarse contra el sistema no es no ir a votar, es ir a votar en contra de los que dicen tener experiencia y llevaron al país a este desastre.”

En el mismo sentido, según reseña un comunicado de prensa, Manes sostuvo que “la única manera de cambiar esto es entre todos, es con este espiral que está naciendo en toda la provincia de Buenos Aires, y ¿saben qué? Tengo una mala noticia para el sistema que no quiere que nada cambie. Esto que está pasando en Buenos Aires, está pasando en todo el país. La sociedad se está rebelando”.

Manes estuvo acompañado por Lorenzo Juan Natali, Anahí Bilbao y Emiliano Balbín, precandidatos a Diputados provinciales, además de Pablo Daguerre y Gisela Caputo, precandidatos a concejales en Bahía Blanca.

“Necesitamos un despertar ético en Argentina y encarar el progreso. Eso se logra con un clima de época. El último que vivimos fue en el 83, con la última gran política de Estado que fue reconstruir el sistema democrático”, dijo el precandidato.

“Hoy, décadas más tarde tenemos democracia, no es perfecta, pero todos los argentinos la cuidamos, y el desafío es construir un paradigma, un clima de época, parecido a lo que fue la democracia pero hoy se llama Revolución del Conocimiento. Es invertir en la primera infancia, invertir en nutrición adecuada, con estímulo afectivo y cognitivo en los chicos, porque es inmoral, además de una hipoteca social, que los chicos no tengan todo el potencial que se merecen en nuestro suelo”, agregó.

“La Revolución del Conocimiento es educación de calidad. No solo tenemos que recuperar a millones de chicos que abandonaron el colegio en la última etapa, sino que también tenemos que ir por la calidad educativa. Es invertir más en ciencia y tecnología y vincularlo masivamente al sector productivo. Son instituciones fuertes, sólidas e independientes. La Revolución del Conocimiento es abrirnos al mundo, es tener sensibilidad social, pero también cohesión social porque por que esta grieta nos empobrece y nos embrutece. Los argentinos hemos perdido, hemos abandonado la posibilidad de pensar en grande”, dijo Manes.

Al referirse a la situación económica de Argentina, el neurocientífico destacó que “el desafío es enorme, no se va a poder hacer si millones de argentinos no luchamos por este nuevo paradigma que es el conocimiento, que es invertir en el desarrollo humano, en la innovación, en la ciencia, en la tecnología, y vincular eso al sector productivo para que la Argentina exporte mucho más desde el campo, los servicios, la industria. El camino es exportar más, con más valor agregado en todo lo que hacemos”.

Y finalizó diciendo que esa “es la única manera de reducir la pobreza, de tener salarios altos genuinos, de sustituir importaciones, de exportar más valor agregado, de tener un país más igualitario. No hay recetas mágicas. El mundo cambió y tenemos que aceptarlo. El mundo hoy se basa en la educación, en la innovación, en la creatividad, en la ciencia y la tecnología. Si queremos prosperar como país, tenemos que volver a invertir en nuestros cerebros”