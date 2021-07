El intendente de Monte Hermoso y precandidato a diputado provincial por la Sexta Sección electoral del Frente de Todos, Alejandro Dichiara, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, luego del cierre de listas del último sábado y palpitó la instancia previa a las PASO y disparó contra uno de los postulantes del espacio opositor, el conocido animador Lorenzo Natali: "Es una persona grande a la que están usando".

"Es un orgullo, una satisfacción y un compromiso que me hayan elegido, espero estar a la altura de las circunstancias. Defenderé al gobierno nacional y el modelo de país que queremos y no volver a los cuatro años de Juntos por el Cambio que ahora se llama Juntos aunque parezcan separados", sostuvo Dichiara, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Consultado respecto a los objetivos para los próximos años, el histórico dirigente explicó que "no queremos volver al país de la especulación y la timba financiera, el que nos endeudó por varias generaciones, dándole el dinero a los medios hegemónicos para buscar que el Frente de Todos pierda. Esa era una muestra de lo poco que le importaba la Argentina y hoy estamos tratando de resolverlo, negociando con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París".

"Hoy estamos tratando de generar fuentes de trabajo, en medio de una pandemia que afectó hasta a las principales potencias y que no fue ajena a Argentina. Debemos bajar la inflación y mejorar los salarios, esa es nuestra asignatura pendiente. Hay dos modelos de país, nosotros llevamos adelante uno y ellos otros", postuló el montermoseño, en otro segmento de la entrevista radial.

Respecto al sello que le imprimirá a su labor en caso de ingresar a la Legislatura, sostuvo que "en mi caso defenderé a la Sexta Sección electoral, acompañando a los 22 intendentes para solucionar problemas, incluso no tengo problemas de trabajar con Héctor, acompañado por Federico y Gabriel. Este gobierno piensa en el beneficio de todos, más allá del color político que gobierne. Hoy en Bahía Blanca con Alberto y Axel hay más obras públicas que en la etapa de Macri y Vidal".

"Tengo una relación de conocimiento muy grande con Lorenzo de toda la vida, me ha entrevistado en distintas oportunidades, con notas de color vinculadas con Monte Hermoso. Me parece una persona de bien, pero la gente nos tiene que juzgar por nuestra trayectoria en la política, al igual que a Maite Alvado y Cuto Moreno. Natali se acordó un poco tarde de participar, que le picó el bichito tan tarde pareciera que busca otra cosa", apuntó Dichiara, al analizar a uno de sus posibles contrincantes en noviembre.

Y lo argumentó: "Ponen una persona de bien que luego ve que la política no es lo que pensaban; el problema es que cuando el público se da cuenta es tarde y cuesta cambiarlo. Todos deberíamos tener una trayectoria y esto no es contra Lorenzo, sino contra cualquiera que comience a militar a los 60 y pico de años. A mi eso me deja mucho que pensar porque nunca se dedicó a la política y me suena a un boom publicitario".

"Es una persona grande que no se puede dejar usar solo por su buena imagen que pretende instalar a un candidato. La culpa es del chancho y del que le da de comer. El político construye su carrera, en mi caso trabajo de esto y me pagan. Los ciudadanos de Monte Hermoso me juzgaron si hice bien o no mi trabajo, por suerte pude volver a ser intendente", reflexionó, al evaluar su recorrido.

Asimismo, recordó que "entré en política a los 19 años cuando noté que mi vocación era cambiarle la vida a la gente, gestionando en educación, salud, vivienda. A mi me llaman por teléfono a mi celular y atiendo cualquier requerimiento. El problema es cuando no te llaman y esa vocación de servicio la puedo juzgar, como es el caso de Compagnoni que es una persona que milita en la política. No sé de qué me va a debatir Lorenzo, le van a tener que explicar en un curso intensivo en un mes".

Dichiara y sus objetivos si logra la banca

"La campaña va a estar basada en la pandemia, la vacunación, la inflación y el salario. Hay necesidades y urgencias de la gente. En mi caso trabajaré en el día a día con cada intendente para tratar de mejorar la calidad de vida en cada uno de los distritos, a través de obra pública o aspectos productivos y turísticos".

"La autopista Bahía Blanca-Monte Hermoso no es la gran obra que necesita la región porque solo se precisa en los fines de semana de verano. Durante todo el año hay tranquilidad para circular. La urgencia es la que une Azul con Buenos Aires. No quiero ser egoísta en ese sentido".

"En Bahía Blanca se quedan sin agua durante casi un mes en los barrios y nadie le dice nada a Gay. Solucionemos primero ese problema que es algo básico. Eso me preocupa, ver qué obras faltan, hacer un plan y que se termine ese problema de larga data. Prometeremos lo que se pueda cumplir, ellos solo hicieron un alteo de un kilómetro y medio.