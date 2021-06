"Dios quiso que me despierte a tiempo", señaló tras perder todo en un incendio

Karina Correa tiene 47 años y está viviendo uno de los momentos más delicados de su vida, una situación inesperada que se desató durante la última madrugada luego del incendio de su casa ubicada en Río Atuel 1867, donde tanto ella como su familia quedaron con lo puesto e incluso uno de sus pequeños hijos se encuentra internado por inhalación de humo.

"El fuego se declaró mientras estaba durmiendo. Me sentí ahogada y me levanté para tomar agua pero no veía nada por el humo negro. Traté de abrir las ventanas o las puertas, a mi hijo de 15 años lo saqué arrastrándolo y lo llevé a mi habitación junto con mi hija embarazada con su bebé y mis dos nenes en la cama", rememoró la mujer en LA BRÚJULA 24, visiblemente conmovida.

Y continuó con la crónica de la pesadilla, en el programa "Vive Cada Día": "Todos empezaron a los gritos por la desesperación de la situación, al ver a uno de los nenes desvanecidos, por eso decidí romper el vidrio para que corra el aire. Después sacamos la reja y pasamos a los chicos para afuera, me desmayé y lograron sacarme hacia el exterior".

"Mi nene de 10 años está internado en el Municipal porque tiene problemas respiratorios. Dios quiso que me despierte en el momento justo", sintetizó, al tiempo que lamentó las pérdidas materiales que la ponen en una situación de extrema vulnerabilidad.

"Tengo un emprendimiento que llevaba adelante en mi casa con un horno pizzero y cocina industrial, exhibidoras y freezers. Allí hacía pan casero y ahora me quedé sin nada. Hasta las paredes se están desmoronando", enfatizó, añadiendo que sus mascotas no lograron salir ilesas de la voracidad de las llamas.

Por último, para quienes puedan tender una mano, Correa brindó datos de importancia: "Necesito de todo, antes que nada un techo para poder llevarlos a dormir. Durante el día voy a estar en 17 de Mayo 2172 y nos dijeron que esta noche nos podrían alojar en un hotel. Mi teléfono es 2915104817".