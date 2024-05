“Quizás el único sobreviviente era el último en la cadena y recibió menos voltaje”

El doctor Jonás Bracco dio en LA BRÚJULA 24 un parte actualizado en relación al estado de salud del único sobreviviente del episodio que terminó con cuatro muertos mientras intentaban robar cables sobre la Ruta Nacional Nº 33.

“El paciente se encuentra estable en su hemodinamia, con lesiones dérmicas asociadas al transcurso de la electricidad en el cuerpo. Una quemadura en el brazo derecho y sus miembros inferiores”, afirmó el jefe de la guardia de emergencias del Hospital Municipal, respecto del cuadro de Emanuel Chamorro Sepúlveda.

Y en su charla con el periodista Germán Sasso añadió: “Si bien siempre estuvo consciente, no tiene recuerdos del episodio y no puede relatarlo porque ha perdido el conocimiento por unos instantes. Ahora está en la sala de emergencias, que es un área crítica, no tenía indicación de internación en terapia intensiva. Luego será derivado a una sala de internación”.

“En cirugía le están haciendo el toilette de las heridas, el porcentaje del cuerpo afectado con quemaduras no es importante, con lo cual el manejo de las mismas se hace localmente. La única manifestación de la electrocución es un cuadro asociado a la desnaturalización de las proteínas de los músculos que puede derivar en una insuficiencia renal aguda. Pero actualmente está estable, sin riesgo de vida”, sumó Bracco.

Por último, consultado respecto de la razón por la que los demás murieron y Chamorro Sepúlveda salvó su vida, teorizó: “Probablemente haya sido el quinto en la cadena y eso hace que el voltaje que transcurrió su cuerpo haya sido menor, razón por la cual sobrevivió y el resto fallecieron”.