Rial decidió levantar "TV Nostra"

Los números no acompañaron y este viernes, luego de volver al piso terminado su aislamiento, Jorge Rial comunicó a su audiencia que este sería el último programa del ciclo que arrancó el lunes 5 de abril en la pantalla de América.

"TvNostra" propone conocer mitos y realidades científicas que suceden en nuestra vida cotidiana y que nos permitirá aprender y entender porque acontecen ciertas hechos que parecen incomprensibles, así el canal promocionaba el esperado estreno.

Lo cierto es que salvo el día de su estreno en el que promedió 4.7, la audiencia empezó a abandonar el programa hasta el día de hoy que llegó a tocar un piso de 0.3. Acompañado de Marina Calabró, Angela Lerena, Diego Ramos y Fabio Alberti, el conductor manifestó varias veces que el proyecto estaba en construcción y que lo estaban buscando.

En los minutos finales de este viernes el conductor le habló a su público y señaló: "Es una decisión personal que tomé en estas 48 horas, tomé la decisión de terminar TV Nostra, con todo el dolor del mundo. A veces uno de este lado de la pantalla se sobrevalora y cree que sabe lo que el otro quiere… Ustedes saben que cuando decidí dejar Intrusos, dejé la comodidad para arrancar un nuevo desafío".

"Fue una apuesta personal pero no lo logré, esto es responsabilidad absolutamente mía. Creí saberlo todo y la verdad no lo sé todo y como soy parte de la industria, sabes que hay espacios y hay tiempos, acá hubo un error personal mío, los números no eran los que esperábamos pero estaban dentro de la normalidad de esta televisión. Me dieron una Ferrari y la choqué", cerró Rial.

El levantamiento de un programa siempre es una mala noticia para la industria porque muchas familias están detrás. La mezcla de actualidad con espectáculos no funcionó y «TV Nostra» quedó a medio camino de todo.

Fuente: Moskita Muerta