Aclaran cuáles son los rubros esenciales habilitados

El secretario de gobierno de la municipalidad, Adrián Jouglard, habló con LA BRÚJULA 24 y despejó las dudas con las nuevas restricciones que comenzaron a regir desde la medianoche.

“Es un decreto nacional y es ley en todo el territorio. Este decreto tiene una particularidad y es que estas restricciones van sobre las personas y no tanto en las actividades comerciales”, dijo el funcionario en el programa Hoy También.

“El decreto dice que todas las personas deben permanecer en su residencia y que sólo pueden salir para comprar alimentos o artículos de necesidad, y que pueden hacer esparcimiento dentro del radio de su domicilio. Mientras que sobre las 18 y las 6 de la mañana del día siguiente no se puede salir”, aclaró.

En cuanto a los controles, Jouglard sostuvo que “el control de la movilidad de los individuos es de la policía que pueden pedir documentación para constatar la salida. Nosotros trabajamos con fiscalización que trabajamos con actividades comerciales. Pero va a trabajar más policía y más personal de fiscalización”.

En cuanto a las consultas reiteradas de los oyentes y lectores por el funcionamiento del transporte público de pasajeros, indicó que “ los colectivos funcionarán desde mañana con frecuencia de domingo hasta el cierre de los comercios esenciales (sería a las 18 horas)".

"Luego de las 18 horas hay un micro por línea. Funciona con una frecuencia más reducida. Aunque entiendo que se puede reforzar una hora más para que la gente vuelva a su domicilio”.

“Hasta el domingo 30 se mantiene este decreto y luego volvemos a estar en fase 3, al menos eso dice el decreto. La diferencia entre fase 2 y 3 es la escolaridad y el cierre que en vez de a las 23 horas es a las 20. Luego alguna modificación pequeña pero básicamente son dos grandes actividades como gastronomía y gimnasios”, cerró.

Además, desde la Municipalidad realizaron una aclaración sobre actividad comercial en Bahía y los rubros esenciales habilitados:

Supermercados mayoristas y minoristas de proximidad.

Farmacias.

Ferreterías.

Veterinarias.

Provisión de garrafas.

Industrias de alimentación, de higiene personal y limpieza.

Industrias de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

Aquellos comercios que no encuadren en las mencionadas categorías, no podrán abrir sus puertas al público y sus empleados no estarán habilitados a circular. Podrán realizar ventas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes.