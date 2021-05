Gay: "Pondremos el recurso humano de Fiscalización para los controles"

El intendente Héctor Gay aseguró que la Municipalidad pondrá los recursos humanos y técnicos de Fiscalización para controlar el cumplimiento de la restricción estricta que comenzará a regir la próxima media noche. Ellos se sumarán a los funcionarios policiales, en operativos especiales para evitar la circulación fuera del horario permitido.

"Tuvimos una extensa reunión con la policía para ver cómo van a ser los trabajos para las restricción, pero como decimos en otras situaciones, no tenemos 300.000 policías para cuidar a cada ciudadano. Nosotros vamos a poder los elementos que tenemos de fiscalización, tanto el recurso humano como técnico para esto (los controles)", dijo Gay en una conferencia de prensa desde la sede municipal.

El intendente reiteró que se cumplirán todas las restricciones anunciadas por el presidente Alberto Fernández y que se reunió "con todas las áreas, que corresponde, policía, región sanitar, transporte para trabajar unificadamente".

Informó que con el programa de testeos en las escuelas, se hicieron 191 pruebas en 23 escuelas y se registró un solo caso positivo, en Ingeniero White.

El intendente agregó que ve "con agrado la decisión del gobernador de que va a haber un esfuerzo de la Provincia sobre ingresos brutos, esperamos que se pueda aplicar con rapidez".

Sobre la situación sanitaria de la ciudad, reiteró que Bahía "es considerada de alto riesgo, esto significa que la situación no está resuelta, son medidas que vamos a acompañar igual que los controles, pero si no hay compromiso de cada uno de los ciudadanos, las medidas no sirven. Las herramientas que tenemos hoy son el cuidado personal y la vacunación, con lo cual le pedimos este esfuerzo a la gente".

Gay reiteró que desde el lunes 31 de mayo la ciudad volverá a Fase 3, como lo dijo el gobernador y "las escuelas serán las primeras en abrir".