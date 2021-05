Revocan la prisión domiciliaria al hombre que agredió y le robó el auto a su expareja

La Justicia decidió revocarle en las últimas horas la prisión domiciliaria a Juan Ignacio Crucianelli, el joven de 24 años que ayer se sacó la pulsera electrónica y agredió a su expareja, además de robarle su vehículo.

El hecho había ocurrido pasadas las 4 de la madrugada del viernes, cuando un llamado al 911 dio cuenta de que en la calle 19 de mayo al 1.300 se había activado una pulsera electrónica. La misma pertenecía justamente a Crucianelli, quien se encontraba cumpliendo una condena por el robo a un comercio ubicado en calle Tucumán al 1.700.

Fue la propia madre del acusado quien finalmente lo entregó nuevamente en la policía.

"Tengo mucho miedo y no sé lo que va a pasar ahora. Me robó el auto, me golpeó y van a ver si le dan una nueva pulsera y yo que sé si va a cumplir el arresto en su casa. A mí no me tomaron la denuncia. La policía dice que como se entregó y me devolvió el auto, solo me tomaban la declaración", había mencionado ayer Antonella, la ex de Crucianelli, visiblemente angustiada.

"Me encontró a mitad de camino, porque me pidió que nos viéramos, que lo perdonara. Enseguida que me bajé del auto, me empujó, agarró el auto, me tiró el celular por la ventanilla y se llevó todo", relató la chica de 21 años en el móvil de LA BRÚJULA 24.