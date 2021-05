Le prendieron fuego la verdulería: "No pude salvar nada, perdí todo"

Mauro es dueño del puesto de frutas y verduras ubicado en Zelarrayán y Fortinero, que anoche terminó totalmente consumido por el fuego en lo que, presumen, fue causado intencionalmente. De hecho, la policía informó que en las primeras horas de hoy fue detenida una persona por este hecho.

En diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, todavía sorprendido, el trabajador contó que "me fui ayer entre las 20 y 21, como siempre, y a las 23 me avisaron que se estaba prendiendo fuego. Me vine rápido, pero no se pudo salvar nada. Perdí mercadería, balanza, heladera, toldo, no quedó nada".

"No hice denuncia porque no sospecho de nadie, no tengo problemas con nadie como para que me hagan esto. Un vecino vio una moto con dos muchachos, pero no se sabe nada por ahora", aseguró el damnificado, mientras recolectaba lo poco que se había salvado y sirve para donar a un merendero.

"Yo voy a seguir trabajando, haciendo lo mejor que pueda, no me queda otra", sostuvo Mauro, y concluyó: "El puesto está hace muchos años acá, pero yo lo inauguré hace un mes".