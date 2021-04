Pierri lamentó la muerte de Mauro Viale: "No puedo parar de llorar"

El conocido abogado Miguel Ángel Pierri expresó en LA BRÚJULA 24 su dolor a partir de que se conociera anoche, minutos antes de las 22, el deceso del periodista Mauro Viale, quien horas antes había ingresado al hospital por un cuadro de coronavirus que se llevó la vida del conductor, a los 73 años, conmocionando al país por su popularidad y la fulminante progresión de la enfermedad.

"No puedo parar de llorar. Fueron muchos años caminando junto con Mauro Viale, con buenos y malos momentos. Me inicié prácticamente con él en Radio Libertad, en los albores de la democracia. Pasamos por medios y me enseñó a pararnos frente a una cámara y dar a conocer un determinado hecho", enfatizó Pierri, en el programa "Vive Cada Día".

Asimismo, el letrado ponderó que "era un buscador de segundos personajes que luego los convertían en estrellas. Un gran ser humano que cuando nació uno de mis hijos con problemas de salud y me dijo que me iba a ver Stamboulian al Hospital Otamendi. Los abogados no sabíamos lo que era un estudio de televisión, fue un pionero en tal sentido. Él había sido jefe de prensa de AMIA, particularmente participé de la causa por el atentado y él siempre fue muy respetuoso".

"Un pro familia total, un tipo totalmente generoso. Me duele porque el miércoles le mandé un mensaje para avisarle que nos vacunábamos el mismo día y me respondió los pulgares hacia arriba. El viernes le envié un Whatsapp porque lo veo en línea diciéndole que era un roble que se iba a mejorar y no me contestó. Ayer le volví a escribir porque tenía la información de que estaba mejor y a las dos horas me enteré de la tan triste noticia", sentenció en otro segmento de su testimonio radial.

Pierri, con su voz entrecortada, aclaró que "es muy doloroso que alguien pro vacuna nos abandone así. Coincidí con él en unas vacaciones en La Habana y ahí descubrí lo generoso que era. Era amigo pero eso no invalida su imparcialidad al momento de entrevistarte. Noble con quienes recién se iniciaban en la profesión, una persona con muchos códigos. Militó a favor de que nos cuidemos con un mensaje claro, amparado en la ciencia".

"El destino es así, tenemos la fecha marcada. Para mi el llamado de Mauro para participar de alguno de sus programas era un halago porque cada cual defendía su posición con respeto y más allá de cualquier pelea al aire que no pasaba de eso. Para mi se fue un amigo, no puedo parar de llorar. Después de la pérdida de mi madre, fue uno de los golpes más duros que recibí. Recuerdo cada móvil que hice en sus programas", agregó, al tiempo que sostuvo: "Germán (Sasso) a quien quiero como a un hijo sabe a partir de lo que es su trabajo en La Brújula 24 y su intervención en casos resonantes con su grabador en la mano. Él vivió aquel estilo de Mauro que marcó una época, estará vigente y es un tipo que hasta el viernes estuvo al aire".

"Mantuvo la honestidad de manifestar las discrepancias con respeto y altura. Tenía un don de gente que no se encuentra. Quién no vio un programa de Mauro. Él era alguien que tenía el don de anticiparse a lo que luego iba a ser noticia", finalizó.