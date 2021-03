Un puntaltense ayudó a las víctimas de un tornado en Estados Unidos

Federico Apecena es un puntaltense que vive en Estados Unidos desde 2011 y en las últimas horas tuvo un gesto que lo enaltece. El último viernes, un tornado afectó al estado de Georgia en Estados Unidos. Consecuencia de la tormenta y los vientos se derribaron árboles, líneas eléctricas y se dañaron casas y edificios.

La mejor forma que encontró Apacena fue ponerse al servicio de sus vecinos, cocinándoles carne en un chulengo: "No sabíamos que íbamos a comer, a ellos no les andaban las hornallas y las parrillas porque son eléctricas. Y como la mía no, empecé a hacer asado para todos y cuando me estaba por quedar sin carne, la gente trajo. Almorzamos y varios cenaron", mencionó en Radio Rosales, luego de seis horas de elaboración de la comida.

“A nosotros gracias a Dios no nos tocó nada, pero nos dio la oportunidad de ayudar a otros. Todavía estamos sin electricidad. Nos estamos preparando para cortar árboles, porque hay gente que no puede salir de la casa", sostuvo, al tiempo que añadió: "Como no teníamos electricidad, calentábamos agua para el mate en una estufa portátil, y mientras estábamos haciendo eso, mi esposa me dijo de ir a ofrecer café. Estuvimos 3 horas repartiendo, no estaba muy frío, pero había mucho viento, y muchos no podían cambiarse la ropa, porque como se volaron los techos se les mojó la ropa".

Según publica el portal El Rosalenio, el joven que reside en Norteamérica junto a su esposa explicó que por ser amigo de brasileros que tienen una carnicería, suele tener mucha carne en la heladera, lo que permitió cocinar para 120 personas: "Ha sido bueno que mucha gente ha saltado a ayudar, es una ciudad individualista. En nuestro barrio hay muchas comunidades latinas, y los latinos estamos acostumbrados a tirar todos como uno", concluyó.