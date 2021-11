“No fue un descuido porque rotó el viento, saltó una chispa y ya nada se podía hacer”

Fresia es la dueña de la vivienda de calle Di Sarli al 1200 y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, se expresó respecto al incendio que azotó el garaje donde anoche su familia estaba utilizando un chulengo para cocinar.

“Perdimos cosas materiales, no muchas pero sí de valor como electrodomésticos y herramientas. Lo importante es que estamos todos bien, sanos, solo mi hija sufrió un ataque de nervios en el momento pero ya está bien, ahora descansando para que pueda seguir adelante”, mencionó la mujer, en el programa “Bahía Hoy”.

Además, indicó que “mi yerno perdió su máquina para soldar, que es primordial para su trabajo. La dirección del viento rotó, saltó una chispa y ya nada se pudo hacer. No hubo ningún tipo de descuido, siempre deseaba que nunca nos ocurra algo así y es muy triste porque te deja un muy mal sabor y comentarios negativos de gente que no estuvo y no vio nada. Eso es lo que lastima”.

“Llamás al 911 y te preguntan de todo, una vez que comprueban todo recién se atreven a venir. La ambulancia fue la que más rápido llegó, tanto Policía como bomberos tardaron muchísimo”, resaltó en otro segmento de su testimonio radial.

Por último, la propietaria del inmueble aclaró que “en el momento del incendio yo estaba en la casa de mi hermana, vine volando desde la zona del Penna para acá. Fue un accidente doméstico que le puede pasar a cualquiera y el que diga lo contrario está mintiendo”.