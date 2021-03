Protesta violenta en el diario Río Negro: "Estaban muy sacados, creo que la sacamos barata"

Juan Thomes, fotógrafo del diario Río Negro, brindó esta tarde, en LA BRÚJULA 24, detalles de la violenta protesta llevada a cabo esta tarde por manifestantes pertenecientes a la agrupación ODEL de la CTA Autónoma, quienes ingresaron en el edificio central del mencionado medio de comunicación y además de realizar pintadas, amenazaron y agredieron a varios trabajadores.

Thomes se mostró sorprendido por el nivel de violencia con el que accedieron al edificio y también por la nula intervención por parte de la policía local.

"Hoy a la mañana fuimos a cubrir una nota donde le formulaban cargos a un dirigente de esta agrupación por un caso de abuso sexual simple. Fuimos, hicimos algunas fotos, y, la verdad que los vimos bastante exaltados. Como es una agrupación que suele estar relacionada con situaciones violentas, con mi compañero decidimos irnos rápido", explicó Thomes en diálogo con el programa Nunca es Tarde.

"Después seguí con mi rutina habitual y al rato, me avisan que un grupo con pecheras de esta agrupación había ingresado al edificio del diario. Al principio me imaginé que se estaban manifestando, pero cuando llegué, me encontré con que habían pintado y empapelado toda la redacción, que le habían tirado engrudo al hombre que trabaja en la recepción y que preguntaban por un cronista que se llama Luis Leiva. Hice dos o tres fotos de la manifestación y ni bien termino de gatillar, se me vinieron encima dos mujeres. Una me pellizcó y me dijo que si hacia algo me iban a denunciar por violencia. Luego, me acorralaron y hasta me quisieron robar el equipo", descibrió.

Thomes dijo que afortunadamente, el periodista de apellido Leiva, uno de los apuntados durante la protesta se encontraba en su casa realizando teletrabajo, porque de otro modo "no sabe lo que hubiera pasado.

"Fue una situación muy violenta y no recuerdo un hecho de similares características en otra redacción del país. Estaban muy sacados, y hasta creo que la sacamos barata", reflexionó.

"Me llama la atención, porque lo único que hicimos fue cubrir un hecho público. En esto no podemos fallar, porque se trata de una información que suministra el Ministerio Público Fiscal", agregó.

Con respecto a la actuación por parte de la policía, Thomes mencionó que enfrente de la redacción se encuentra la seccional Tercera. Sin embargo, y más allá de ver el tumulto de gente, solamente se acercaron dos efectivos y ninguno de ellos intentó frenar la manifestación. "Según dijeron, si ellos intervenían, se podía generar más violencia", contó.

Cabe recordar que el hecho se registró minutos después de la audiencia de formulación de cargos por abuso sexual a Miguel Báez, líder de la agrupación ODEL de la CTA Autónoma.

Tras lo sucedido, la propia gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, se comunicó con la redacción de este diario para expresar su indignación y solidaridad frente a lo sucedido y se comprometió a investigar el accionar de la policía, que demoró más de lo previsto en acudir a la Editorial durante las agresiones.

Además, distintas organizaciones empresarias, políticas, sindicales y periodísticas de la región y todo el país se sumaron al repudio de los hechos.