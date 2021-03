Robacables: voltearon postes y los dejaron sin luz ni teléfono

Un hecho que se viene repitiendo cada vez con más frecuencia afectó esta vez a los vecinos del barrio Grünbein. Durante la madrugada se produjo un robo de cables de telefonía y provocó que tres postes quedaran tendidos en el suelo y dos a punto de caerse.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Lola Mora y Formosa. Por el mismo, personal de la comisaría Cuarta atrapó infraganti a Sebastián Castillo, de 31 años. Los efectivos lo corrieron entre dos y tres cuadras, hasta que ingresó en la casa de otros vecino para evitar ser arrestado, pero finalmente fue detenido.

Un móvil de Tránsito Urbano tuvo que custodiar el lugar por casi seis horas, a la espera de que una cuadrilla de Telefónica pudiera brindar una solución.

Los vecinos debieron padecer durante varias horas las complicaciones que arrastran siempre este tipo de hechos delictivos, ya que recién sobre la tarde pudieron terminar de acomodar los postes.

Al respecto, Débora una vecina del sector, habló en LA BRÚJULA 24 y comentó que es la segunda vez que ocurre un hecho así en el barrio.

“Si bien hoy fueron postes de Telefónica, días atrás ocurrió con la electricidad. En este robo se cayeron los cables de electricidad, quedo tendido un cable en medio de una esquina y nos dejaron sin luz”, explicó la mujer en diálogo con el programa Nunca es Tarde.

Respecto a la respuesta de las autoridades, la mujer dijo sentirse muy preocupada ya que “el día 4, cuando se cayo el cable de energía, llamamos al 911 y me dijeron que cortara que iban a transmitir la emergencia. Luego se comunicó conmigo un tal Francisco y me dijo que no correspondía con la policía, que llame a EDES”.

Y continuó: “EDES me pidió un numero y yo había solicitado un reclamo en la vía publica, le dije que no lo tenia a mano y me siguió insistiendo con el numero, terminó diciéndome que le correspondía a Defensa Civil”.