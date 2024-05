Escuela de Midget: “Salió tal como lo pensaba al comienzo del torneo”, dijo el campeón

Por Leandro Grecco

Luego de coronarse campeón de la Escuela de Midget representando a nuestra localidad, el joven piloto whitense Liam Carina resumió en el programa IngenieroWhite.com que se emite por LA BRÚJULA 24 las sensaciones principales que generó el objetivo conseguido en Aldea Romana.

“Realmente fue un campeonato que lo pensaba así. Salió redondo, con doce podios en el acumulado y sumando muchos puntos fecha a fecha. Hubo muchos atrasos con el tema del temporal y luego de ganar el regular pude imponerme en el playoff”, analizó Carina.

“Tenemos el taller con mi viejo y dos amigos, al frente de mi casa. Yo ayudo y soy de dar mi opinión sobre las cosas que veo en el auto. En las semanas de competencia trato de cuidarme y llegar bien a las carreras. Estoy arriba del auto todos los días para que nunca falte nada”, agregó.

“El fútbol me gusta, pero no iguala al midget”, aclaró Carina, quien ataja en la 2009 de Huracán y estudia en 3° Año de la Técnica.

“Cuando era chico ya andaba en cuatri y me empezó a encantar ese mundo hasta llegar al Micro Midget. Me quedan 3 años en la categoría, pero quiero pegar el salto antes. Siempre me gustó el karting y es un sueño correr en Sport Prototipos”, cerró.

Fuente: LB24 / Ingenierowhite.com.