En diálogo con el programa "Nunca Es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, Luciano Anguelu, miembro de la Federación de Estudiantes Secundarios, se refirió a los preparativos del ya famoso "Último Primer Día".

Al respecto, y bajando un mensaje claro, sostuvo: "Apelo a que todos los jóvenes se cuiden y que eviten una tragedia". Sobre ese punto, comentó que "todos ponen las luces en Rosario y Cuyo, donde se preparan los festejos y se deja de lado la Plaza Rivadavia, donde era el lugar típico".

De todas maneras Luciano quiso dejar claro que "los jóvenes no son tontos ni sonsos. Conocen los riesgos que pueden correr ellos y sus familias. Conocen los protocolos. Es verdad que habrá un grupo que quizás no respete y a ellos les pondrán mayor atención los medios. Ellos quizás piensen que no corren riesgos, pero los demás harán reuniones más cerradas y con menos gente".

Profundizando ese punto, acotó que "los prejuicios hacia la juventud existieron desde el siglo XIX. Con la modernidad se los ve como la esperanza de cambio, pero a partir del siglo XX se los ve como sinónimo de problemáticas, de rebelión, de revolución, y al día de hoy esos estereotipos continúan, y se pone el énfasis sobre los jóvenes que deciden separarse de sus responsabilidades; y no sobre los que han hecho un trabajo social importante en la pandemia".

Por último reconoció que "va a haber un grupo de jóvenes que decidirá compartirlo en grupos cerrados en sus casas. El municipio pretende que los chicos se junten en Rosario y Cuyo y que no salgan de ahí. Creo que inicialmente los esfuerzos están bien dirigidos. Buscan que no se generen problemáticas. No serán solo menores, ni tampoco los chicos que terminan el secundario".