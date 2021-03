Sigue la novela en Cabré Moré: "Que me devuelvan los postes"

La tensión en el barrio Cabré Moré sigue en ascenso. Al capítulo de ayer, en el que un grupo de vecinos manifestaron su indignación porque lotearon de la noche a la mañana un boulevard y hasta una calle, ahora se suma otro testimonio: el del alambrador.

Fernando Fortunato es dueño de la empresa que puso los postes -incluso en medio de una calle, situación que generó el malestar de la gente del sector- y asegura que se los robaron. O al menos algunos. "Es un poco extraña la noticia de ayer, porque en realidad esa manzana se vendió. Yo hice un preacuerdo con los dueños que compraron de buena fe en ese lugar, les pasé un precio general y por eso la cantidad de palos", contó en LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "Me sacaron 15 postes, que son de los 3 terrenos que dan a la calle Rosales. Son todas familias diferentes, no los conozco a todos. Pero eso está todo medido por un agrimensor. En 10 metros lineales que hay, pasan 4 supuestas calles, eso es lo único que me llamó la atención, hay una o dos que directamente no van".

"Mi trabajo se basa en poner los materiales, con 35 grados de calor estuve ahí alambrando, y a las cinco de la tarde ya habían sacado los palos. Fui al comedor a buscarlos y me habían robado 15. Yo tengo una empresa seria y trabajo en todo Bahía", comentó con indignación.

Y cerró: "No me convencen las cosas que están diciendo porque yo no alambro de noche, a mi me contrata la gente, yo no miro los planos porque no me corresponde".

Cabe destacar que desde el área de Catastro de la Municipalidad le confirmaron a este medio que en el transcurso de la mañana de hoy serían convocados inspectores al sector para evaluar la situación.