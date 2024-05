Petri e intendentes de Bahía y Punta Alta recordaron el hundimiento del Belgrano

El ministro de Defensa, Luis Alfonso Petri, encabezó este jueves el acto al cumplirse el 42º aniversario del hundimiento del ARA “General Belgrano” durante la Guerra de Malvinas. Estuvo acompañado por los intendentes de Bahía Blanca, Federico Susbielles, y de Punta Alta, Rodrigo Aristimuño.

En la Base Naval Puerto Belgrano Petri ofreció un discurso donde destacó el heroísmo de los combatientes argentinos en el conflicto. Participaron además autoridades militares y civiles; veteranos pertenecientes a la última tripulación del crucero, veteranos de la Guerra de Malvinas, familiares e invitados especiales.

“Cada 2 de mayo, los argentinos volvemos a visualizar la silueta del ARA General Belgrano. Esas imágenes no se nos van a olvidar más a los argentinos. Esa imagen nos compromete a mantener viva su memoria, a no olvidar honrando a sus héroes, acompañando a sus familiares, transmitiendo obligatoriamente a las nuevas generaciones la historia que muchas veces no se conoció de hombres comunes, pero con un enorme amor a la patria, con coraje, con entrega y con valentía en el día en que se convirtieron en héroes de nuestra patria”, señaló el funcionario.

Petri estuvo acompañado estuvo acompañado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Brigadier General Xavier Julián Isaac; los Jefes del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Fernando Luis Mengo; de la Armada Argentina, Contraalmirante Carlos María Allievi; del Ejército Argentino, General de Brigada Carlos Alberto Presti; y el Comandante de la Flota de Mar, Contraalmirante Gustavo Fabián Lioi Pombo.

“Vaya mi saludo y el del presidente de la nación, Javier, Milei, a todos los héroes. A los que se quedaron y no pudieron volver y a los que están presentes. Viva la patria y viva el crucero General Belgrano”, señaló.

Acto en el puerto de Bahía Blanca

En el Puerto de Bahía Blanca también se desarrolló un acto por el 42° aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, organizado por el Consorcio de Gestión del Puerto junto al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Bahía Blanca, la Unión de Suboficiales Veteranos de Guerra de Malvinas, el Municipio y el Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada.

Con la presencia del intendente Federico Susbielles, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, legisladores locales y provinciales, representantes de las diferentes fuerzas vivas de la ciudad se llevó a cabo el acto en conmemoración a los héroes del Crucero General Belgrano.

“En este día tan especial y duro en el que conmemoramos un hecho que atravesó de por vida y marcó para siempre la historia de quienes estuvieron en ese lugar, generando actos de heroísmo, coraje, valor, entrega, es necesario hablar y plantear algo que tenemos que tener en claro, y es que estamos hablando de héroes, los que quedaron y también los que tenemos en esta plaza, pero entender también que eran personas comunes, que salieron de nuestros clubes, de nuestras escuelas, de nuestros barrios”, indicó el intendente.

En la ceremonia que conmemoró a los navegantes de la Guerra de Malvinas, se le rindió homenaje al crucero “General Belgrano” y a sus tripulantes, al submarino ARA “Santa Fe”, al aviso ARA “Alférez Sobral”, a la corbeta “Guerrico” y a las demás unidades y hombres de la Flota de Mar que participaron en el conflicto del Atlántico Sur. También se homenajeó a los tripulantes y caídos del buque pesquero “Narwal”, al Guardacostas GC-83 “Río Iguazú” y a su dotación y demás tripulantes de la Prefectura Naval Argentina. Como así también a los hombres, mujeres y naves de la Marina Mercante Nacional y a la marinería del carguero “Isla de los Estados” hundido en batalla y al resto de los transportes que participaron heroicamente en la Gesta.

“La ofrenda de los veteranos nos tiene que convocar a la acción, y la mejor manera de honrarlos es dejar todo por la patria, por el sueño de la nación soberana y justa por la cual ellos pelearon”, agregó el intendente.