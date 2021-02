Julio Bárbaro: "Menem fue el punto de inflexión en la decadencia del país"

Julio Bárbaro afirmó esta mañana en LA BRÚJULA 24 que el expresidente Carlos Saúl Menem, fallecido el domingo a los 90 años, fue "un punto de inflexión en la decadencia argentina".

Asimismo, el histórico dirigente peronista recordó que "fui miembro de su gobierno dos años en la secretaría de Cultura hasta que me fui. Él vino a destruir la sociedad. Cuando murió Alfonsín hubo mucho más dolor de sus seguidores que eran infinitamente más".

"Si un padre de familia vende el departamento, sus hijos van a vivir tres o cuatro años muy bien. Y después qué. El 70% de cómo estamos ahora tiene relación con lo que hizo Menem. Están la dictadura que fue nefasta, Martínez de Hoz y Cavallo, que fue la única persona en la humanidad que destruyó el ferrocarril, no hay otro caso, generó una miseria enorme", resaltó Bárbaro, en el programa "Bahía Hoy".

También destacó que "Argentina fabricaba aviones a reacción y terminó importando durmientes con el señor Randazzo y los Kirchner. Ese fue el destino del país, destruir la industria que había construido el peronismo. Menem le regaló el poder político a los negocios y así estamos".

"La dirigencia política se enriqueció a contracara del empobrecimiento de los ciudadanos. Hay gente que no tiene prestigio. Sanguinetti y Mujica salen a la calle en Uruguay y el pueblo los siente como propios, piensen o no como ellos. Menem hace 30 años que no se asomaba. Cuando uno no puede ir a comprar pan o carne porque la gente te trate mal, es porque dejaste de ser respetado", añadió en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado, a modo de cierre, sobre un resumen de lo que fue la vida política del expresidente, lo sintetizó de la siguiente manera: "El prestigio de Menem lo arrastró por la destrucción de la Argentina, que está a la vista".