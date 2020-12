Nicolás Paladini, el esposo de Rocío Guirao Díaz, fue distinguido por la NASA

Nicolás Paladini, el marido de Rocío Guirao Díaz, fue distinguido por la NASA. El empresario, que tiene como pasatiempo la astronomía, publicó en su cuenta de Instagram una foto del cielo y la agencia de gobierno estadounidense decidió reconocerlo.

"¡Hoy es un gran día! Una de mis fotos fue ganadora de la 'Foto del día' de la NASA (premio APOD). El mayor reconociendo para un astrofotógrafo", escribió Paladini, y añadió: "Quiero agradecer a todos los que me han dedicado su tiempo y me han enseñado a ser un mejor fotógrafo. ¡Esto me motiva a seguir mejorando!".

La publicación rápidamente se viralizó y cosechó más de 2200 Me Gusta y cientos de mensajes alentadores.

La imagen ganadora había sido publicada por el empresario el 6 de noviembre pasado. En esa ocasión, posteó para sus más de 455.000 seguidores: "Les comparto mi foto de Messier 16 o " 'La Nebulosa del Águila' que también es conocida como M16".

Luego, detalló: "Es una nebulosa de emisión que rodea un cúmulo abierto. Está ubicada en la constelación Serpens a unos 7000 años luz de distancia de la Tierra. La nebulosa del Águila es parte de una nebulosa de emisión con aproximadamente 8100 estrellas, que están mayormente concentradas en la zona al noroeste de los pilares".

La noticia del reconocimiento llenó de orgullo a Guirao Díaz, quien no dudó en dedicarle un tierno mensaje a través de sus Instagram Stories. "Te felicito amor por este reconocimiento. Sos mi orgullo".