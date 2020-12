Finalmente, habrá temporada en el Balneario Maldonado

Luego de analizar los distintos protocolos y alternativas posibles para poner en funcionamiento las instalaciones del Balneario Maldonado, el Ejecutivo municipal dispuso la apertura de la temporada, aunque con una serie de matices y la posibilidad latente de que se decida dar marcha atrás si se modifica la situación sanitaria de la ciudad.

Así como lo confirmó el intendente Héctor Gay, en su charla con LA BRÚJULA 24, planteando que "la apertura será muy limitada, por las recomendaciones de los especialistas. No habrá transporte público porque es algo que no se sugiere frente a la posibilidad de que se produzcan contagios".

"El lunes 4 de enero será el primer día en el que estará disponible al público, pero con una cantidad limitada de visitantes. Tenemos un predio amplio, pero que lo mantengamos abierto dependerá fundamentalmente del comportamiento de la gente", agregó en el programa IngenieroWhite.com.

Y fundamentó su decisión en un aspecto crucial: "Son muchas las piletas que decidieron no abrir, tal es el caso del club Comercial, Empleados de Comercio y UOM porque tienen muchos temores de no poder controlar a la gente. Días atrás hablaba con el intendente Alejandro Dichiara y me comentaba las dificultades que tenía para hacer cumplir en Monte Hermoso las medidas establecidas".

"Si llegamos a tener problemas, no tendremos otra opción que clausurar Maldonado. Porque la pandemia continua y, viendo lo que ocurre en Europa, producto de mucha flexibilización en su verano, hoy tiene un rebrote de contagio muy serio", cerró.