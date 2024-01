Menor ahogado: avanza la investigación para saber si hubo negligencias

Yanina, tía de David Ismael Vera Chiavetta, el menor de 15 años que murió ahogado en el Balneario Maldonado, habló esta tarde con La Brújula 24 sobre el trágico hecho. La justicia avanza en la investigación para determinar si existió algún tipo de negligencia, mientras se espera la recepción de declaraciones testimoniales. Sigue siendo un misterio qué le pudo haber sucedido al menor para terminar muriendo ahogado.

“Él sabía nadar, por lo que cuenta mi otro sobrino, pero no sabemos qué sucedió. No lo podemos creer todavía. Mi otro sobrino no sabía qué hacer. Como no lo encontraban, creyeron que David se había ido”, expresó a “Nunca es tarde”.

La búsqueda finalizó cuando la gente se había ido del balneario con el hallazgo del cuerpo. “Recién a las 7 u 8 de la noche, cuando se despejó la pileta, fueron a buscar. Cinco horas después. Tenemos mucha pena por la situación y creemos que la respuesta del bañero no fue acorde cuando mi otro sobrino dio el alerta”, indicó.

“Nunca se vio a David en la superficie. Es como que nunca salió. Es una posibilidad que se haya enganchado; ahí hay alambres”, acotó.

Chiavetta vivía con su familia en el barrio Martín Fierro. “No lo digo porque sea la tía, pero era un chico muy sano: estudiaba, iba a la iglesia; era preguntón, inteligente, sonriente, respetuoso. Era una buena persona y vivía como tal. Nada devuelve a mi sobrino pero queremos que si la persona que estuvo ahí no hizo nada, pague por ello”, afirmó.

Sin identificar al bañero cuyo proceder debería investigarse, la entrevistada sostuvo que “no le dio mucha bolilla a mi otro sobrino. Queremos llegar a fondo. Si esta persona estuvo ahí y no hizo nada, de alguna forma tiene que pagar”.

Lo que reveló la autopsia

El resultado completo de la autopsia de Chiavetta ya fue enviado a Fiscalía y trascendió que la muerte se produjo por ahogamiento y que no se encontró ningún signo de violencia en el cuerpo.

LA ENTREVISTA COMPLETA CON YANINA, TÍA DEL MENOR AHOGADO