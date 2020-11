Estudiantes de la UTN subieron al podio en el Hackaton Act In Space Argentina

El equipo "Space Discovery", integrado por estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional de Bahía Blanca, se ubicó en el tercer lugar del Hackaton ActInSpace Argentina, un competencia internacional de innovación que incentiva a jóvenes de todo el mundo a proponer ideas para mejorar la calidad de vida y proteger el planeta.

El representante de nuestra ciudad cosechó un total de 106 puntos, contra 115 del equipo ganador y 113 el equipo que ocupó segundo lugar. Los miembros del equipo son en su mayoría miembros del Grupo de Robótica y Simulación GRS.



El equipo fue compuesto por:

Walter Wagner: Analista de sistemas, Analista programador, Tecnicatura en Mecánica y Turbinas, Clasificación de planetas extrasolares, NASA IA, NASA TESS, Robótica GRS Bahía Blanca.

Matias Klug: Emprendedor. Estudiante de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Computación. Técnico Electrónico. Miembro del Grupo de Robótica y Simulación de la UTN Bahía Blanca. Dos veces Campeón Liga Nacional de Robótica. Organizador Competencia Internacional de Robótica Bahía Blanca. Colaborador Liga Nacional de Robótica. Profesor de Informática en escuelas Primarias y Profesor de robótica en UTN Bahía Blanca.

Micaela Hernández: Estudiante de Ingeniería Mecánica. Técnica electromecánica. Técnico Mantenimiento. Asesor Robótica escuelas Primarias. Profesora de Robótica Escuelas Primarias. Miembro del Grupo de Robótica y Simulación de la UTN Bahía Blanca. Docente Secretaria de Extensión Universitaria UTN Bahía Blanca.

Marcelo Machado: Técnico electrónico. Estudio 2 años Ingeniería Mecánica en UTN Bahía Blanca y actualmente trabajando en mantenimiento de automatismos.

En Argentina, este concurso fue organizado por la Universidad Nacional de La Plata, con sponsors locales,

Los equipos participantes debían resolver desafíos basados en tecnologías espaciales, datos, patentes e infraestructuras de las siguientes áreas: Every Day Life Business (start-ups de aplicaciones usadas para la vida diaria, salud, comunicaciones, energía, seguridad, IoT, etc); Be a New Space Player (start-ups comerciales y nuevas soluciones del ámbito espacial, IT, observación terrestre, big data, inteligencia artificial, etc); y Space for Humanity (start-ups cuyo procesamiento de datos beneficien al globo y a la humanidad, cambio climático, prevención de incendios, etc).

CÓMO FUE EL PROYECTO PRESENTADO

El equipo local presentó un Sistema Robótico Autónomo de Construcción en Órbita, utilizando y mejorando tecnologías existentes en el ámbito Aeroespacial y otras aun en desarrollo.

Algunos beneficios, entre otras cosas, son los costos muy bajos, permitiendo un mayor acceso al espacio a empresas, pymes, gobiernos e instituciones educativas.

Esta iniciativa fue ahora presentada a la empresa AIRBUS, quien propuso el desafío que elegimos, en una nueva instancia y competiremos con equipos de todo el mundo.