Dramático momento en Estudiantes-Boca y partido suspendido

El partido entre Estudiantes y Boca se vio interrumpido por un momento dramático. Javier Altamirano, futbolista chileno del conjunto local, sufrió convulsiones y debió ser retirado en ambulancia, generando consternación entre sus compañeros y el público presente.

Frente a esta situación, el árbitro Echenique detuvo el encuentro a los 27 minutos del PT y, un rato más tarde, se decidió la suspensión definitiva.

"Altamirano":

Por lo que sucedió en el partido de Estudiantes contra Boca pic.twitter.com/9kPipVxkv7 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 18, 2024

Las imágenes de TV mostraron brevemente el momento hasta que se dieron cuenta de la situación. Los primeros que asistieron a Altamirano fueron Ascacíbar y Enzo Pérez: este último, muy afectado, incluso rompió en llanto.

Enzo Pérez conmocionado

“Altamirano se encuentra con la guardia médica, ya con conocimiento”, informó Estudiantes por los altoparlantes del estadio para tranquilidad de los hinchas, que respondieron con una ovación. No obstante, había jugadores muy afectados en el Pincha y, después de algunas deliberaciones entre los capitanes y el árbitro, se decidió no seguir el partido.

“No teníamos mucha idea de la situación real. Vivió otro episodio en la ambulancia. La vida va por otro lado. Lo hablamos en el día a día, hay otras cosas más importantes que un partido: la salud, la familia. Cuando pasan estas cosas hay que dar el ejemplo. En el vestuario había chicos llorando. Su señora está embarazada y está en la platea. La señora ya está con él. No dejan de ser sensaciones duras. Nos tocó a nosotros. A veces es tan frívolo todo y no miramos la angustia que sucede acá, todo lo que conlleva. Sabemos que se nos va a ajustar el calendario, pero eso es secundario. Esperemos que se estabilice”, contó Domínguez tras la suspensión.

Además, el DT quiso brindar tranquilidad y valoró la actitud de los rivales: “Ahora en este instante está estable. Esperemos que siga estable y que mejore. El grupo está conmovido, está en shock. Algunos con bronca, otros con tristeza. Los chicos de Boca nos vinieron a apoyar y nos dijeron que decidiéramos nosotros qué necesitamos. Quiero recalcar que Boca siempre estuvo a disposición”.

