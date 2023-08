Pidió el medidor hace un año y medio, no lo tiene pero igual recibe facturas de agua

Mauro Monserrat es un vecino que en su terreno del barrio San Miguel lleva esperando un medidor de agua, el cual pagó, desde hace un año y medio. Al ser contactado por La Brújula 24, el interesado en que se sepa lo que le está ocurriendo relató la insólita situación que lo tiene como damnificado.

“Ya pagué la instalación del medidor. Me dijeron primero tres meses, después seis y luego 9 meses. Llevo un año y medio esperando y sigo sin medidor. El tema es que me llega la boleta todos los meses como si tuviera consumo”, afirmó Monserrat en el programa “Hora Pico”, que conduce Marianela “Pipi” Romay.

“Me cansé de reclamar, averigüé por el organismo del agua, lo busqué en Internet y fui a la dirección y resulta que no está en el Parque de Mayo. En la oficina que dicen tener nunca hay nadie, siempre está cerrado”, explicó.

Monserrat afirmó que en la factura le llegan importes promedio de 800 pesos.

“Algunas boletas las pagué y otras no hasta que me pongan el medidor. Necesito construir y no tengo agua. Lo que más me indigna es que no tengo el servicio e igual me cobran”, finalizó.