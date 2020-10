Un insólito plato le dio a Rocío Marengo la medalla de oro

MasterChef Celebrity tuvo una jornada especial para la bahiense Rocío Marengo, quien llegó a la competencia con el aval de haber sido finalista en MasterChef Chile.

En su desafío tuvo que elegir sus ingredientes prácticamente a ciegas, y se encontró con la mala combinación de corvina, chorizos, y algo de verdura para disimular.

Quien le dio ánimo fue Donato de Santis: "Hoy tendríamos que tener una medalla para la valentía de elegir y hacer pescado. Andá por lo simple pero sorprendé. En mi cabeza me imagino un maridaje salvaje entre pescado y chorizos. Pensalo".

La modelo interpretó la pregunta del público: "¿Pará, pero vos mezclarías chorizo con pescado?". Y, la verdad es que no, pero la mirada cómplice del jurado sembró en Rocío la duda, que resolvió estratégicamente: "Le tengo que dar el gusto, porque si yo intento hacer lo que me dice ya tengo un puntito a favor, más allá de si está bien o mal. En el momento que se va me quedo recalculando y preguntándome si vale la pena el riesgo".

Y el riesgo valió la pena, porque el plato de Marengo fue celebrado por los tres integrantes del jurado (en una de las pocas oportunidades de la noche en las que coincidieron). Incluso Martitegui, que había mirado el resultado con cara de pocos amigos: "Otra vez te escucho como muy positiva a la hora de hablar del plato, pero sabés qué: esta vez está muy bien. Arriesgarse al chorizo con la corvina podía dar un resultado similar a la molleja con caviar del Turco García. El frito y el crocante permitió unir los dos sabores y quedó muy bien".

Contra todo pronóstico, el plato de Rocío fue la sorpresa de la noche, la dejó a ella con su primera medalla dorada y un lugar asegurado en la próxima ronda.

Fuente: La Nación