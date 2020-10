Día de la Madre: "Le pedimos a la gente evitar las reuniones"

El intendente Gay habló esta mañana con LA BRÚJULA 24. Primero, se refirió a su situación particular, tras haber permanecido aislado por un caso positivo de coronavirus en su gabinete. Habló de los operativos para el Día de la Madre. Y volvió a cuestionar el sistema de fases.

"Hoy estoy cambiando el lugar de trabajo porque estos días estuve trabajando en casa desde que se confirmó el positivo de Pablo Romera. Tanto en mi caso, como el secretario de Gobierno -Adrián Jouglard-, que el viernes estuvo en dos reuniones con él, nos aislamos por consejo de los profesionales", consideró el jefe comunal en diálogo con Germán Sasso.

Y agregó: "Ayer nos hicimos un hisopado, pero resultó que de todo el grupo de trabajo el único que dio positivo fue Pablo, por eso hoy estamos normalizados en cuanto al trabajo".

A modo de análisis, Gay analizó el presente de Bahía en torno a la pandemia. "No estamos ajenos a lo que pasa en el país y en el mundo, de hecho ayer fue el día de mayor cantidad de contagios en la Argentina, lo que revela que la estrategia no está dando resultados".

"Creo que la cuarentena, al principio, sirvió para ir creando conciencia y optimizar los sistemas de salud. Hoy, como decimos hace 32 meses, hay que aprender a convivir con la pandemia", ponderó.

Y agregó: "Es una frase que se está empleando en todo el mundo, la mayoría entiende que la vacuna no va a estar por lo menos hasta dentro de 6 meses y no se puede permanecer cerrado y sin ninguna actividad tanto tiempo porque se generan otras situaciones".

En ese mismo sentido, el Intendente dijo que "por otro lado, estamos viendo que aun en esos lugares donde se hizo el cerco más estricto, están teniendo casos de la misma manera. Nosotros estamos en un nivel medio, no es para festejar, pero sí para agradecer el trabajo que hacen los profesionales de la salud atendiendo no solo a los vecinos de Bahía Blanca".

"La región está teniendo muchos problemas también, Laprida hoy está a la cabeza en cantidad de casos por 100 mil habitantes. La realidad nos dice que hay que aprender a vivir con el virus y proteger a nuestros adultos mayores", indicó. Y manifestó que "la otra certeza es que el mayor foco de los contagios son las reuniones sociales".

Más de Gay en La Brújula 24

"Cuando en alguna fase se cuestiona a la construcción o determinado tipo de comercio, estás perjudicando a sectores que han cumplido con los protocolos".

"Nosotros y los médicos estamos pidiendo cuidado, especialmente este fin de semana que es el día de la madre. Yo no la veo hace 10 meses, pero no tengo otra alternativa, tiene 93 años y sé que una situación de ingreso del virus puede ser letal para gente de su edad".

"Vamos a hacer operativos, de hecho ahora el secretario de Gobierno está reunido con gente de la Policía. Así como la gente respondió a nuestro llamado para el día del estudiante, pedimos lo mismo ahora, evitar las reuniones de mucha gente porque son el tipo de reuniones donde se producen los contagios".

"El tema de fases que sirvió en algún momento hoy no tiene sentido, no es que el comportamiento del bahiense sea peor que en otros lados. Las peleas son las mismas, gente que no quiere usar el tapabocas, los cuidados mínimos, con lo cual perjudicar a un comerciante con un sistema de fases no sirve".

"El relato queda muerto ante la realidad, no tiene sentido ir a clausurar un bar o un restaurante que ha cumplido con todo el protocolo, o una obra en construcción con la necesidad de trabajo que hay, en aras de un sistema de fases que no sirve".

"Hubo suficiente tiempo para que la gente se informe sobre las consecuencias del contagio, hay que apelar a eso y proteger a los grupos de riesgo".

"Hay actividades de mucho más riesgo, tampoco se trata de abrir todo indiscriminadamente. Hoy no abriría un boliche o el bingo pese a la situación de los empleados, además por el tipo de gente que va sería muy riesgoso".