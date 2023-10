Abel Pintos celebró el Día de la Madre junto a Mora Calabrese y sus hijos

Abel Pintos es uno de los intérpretes más conocidos dentro y fuera del país. El artista dio sus primeros pasos en el mundo de la música cuando tenía tan solo 7 años y desde ahí no paró más. En todo este tiempo, cosechó interminables éxitos y fue galardonado múltiples veces. Sin embargo, más allá de su exposición en los medios, el compositor es muy cuidadoso con su vida privada y casi no comparte nada de ella. Por esto, no se conoce mucho de su vida familiar e íntima.

Luego de un largo noviazgo lejos de los flashes, en 2021, el cantautor dio el sí en una boda íntima y emotiva con Mora Calabrese, madre de su hijo Agustín, quien nació en octubre de 2020. La diseñadora tiene otra hija más grande, Guillermina, fruto de una relación anterior. En reiteradas ocasiones, Abel Pintos aseguró que quiere a la adolescente como si fuera su hija propia. Cada tanto, el jurado de “Got Talent” suele compartir imágenes de sus herederos y su mujer en sus redes sociales, y deja ver lo grande que están.

Para celebrar su día, la esposa del popular cantante publicó una linda foto junto a sus retoños y mostró una vez más lo crecidos que están y el parecido físico que tiene el más pequeño de la familia con su padre, Abel Pintos. La artista escribió: “La razón de mi vida ¡Feliz día de las Madres!”. Por su parte, Guillermina también acudió a su perfil virtual y le dedicó un amoroso saludo a Mora: “Te amo mamá, feliz día”, expresó. Calabrese le respondió: “Te amo mi vida”.

Fuente: LB24 / Minuto Neuquén.