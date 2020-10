Denuncia que le clonaron el DNI y le abrieron varias cuentas bancarias

Marcela sospecha, y con sólidos argumentos, haber descubierto casi por casualidad una estafa bancaria. Según explicó esta mañana, en LA BRÚJULA 24, una persona, con otro nombre y apellido, pero con su mismo número de DNI, tiene tres cuentas abiertas en el Banco Provincia: una en Punta Alta, una en Glew y otra en Burzaco.

Esta vecina bahiense comenzó a gestar su descubrimiento a fines de septiembre, cuando su tarjeta de débito estaba a punto de llegar a su fecha de vencimiento.

"Mi tarjeta de débito del Banco Provincia se venció a fines de septiembre. Antes de este vencimiento, me dirigí al banco para ver si había llegado el plástico nuevo. Hablé con el policía de la puerta, que es el que habitualmente resuelve estas cuestiones, le di mi DNI y cuando volvió, tenía una tarjeta a nombre de otra persona, pero con mi mismo número de documento", explicó en comunicación con el programa Tal cual es.

Hasta ese momento, Marcela pensó que se trataba de un error, pero los inconvenientes se agudizaron unos días después, cuando se acercó a la entidad bancaria a cobrar sus haberes.

"Cuando llega mi fecha de cobro, vuelvo al banco para ver si finalmente había llegado la tarjeta. Me dijeron que no, por lo que pido cobrar por ventanilla. Ahí la cajera me pidió la identificación y me dijo que yo apenas tenía 4.700 pesos en la cuenta, lo cual era imposible, porque yo tenía casi dos sueldos enteros por cobrar", argumentó.

"La cajera era nueva en su puesto y me dijo que probablemente se trataba de un error. Finalmente encontró mi cuenta, me pagó lo que correspondía y me recomendó que vaya a exponer mi problema en atención al cliente", continuó.

Fue en ese momento donde la preocupación de Marcela llegó a su pico máximo: esta persona, cuya identidad prefirió mantener a resguardo, tiene otras dos cuentas en el conurbano bonaerense, todas con su número de DNI.

"Es una mujer que con mi mismo número de DNI tiene una cuenta sueldo, también dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación. En las cuentas figuran varios pagos pequeños, que en total suman 4.700 pesos. Lo más extraño es que en el banco me dijeron es que esta persona tiene otras dos cuenta más, en la sucursal de Glew y otra en el Parque Industrial de Burzaco.

Sin embargo, su indignación llegó al tope cuando escuchó de boca de un empleado del banco que podría tratarse de un error de tipeo o bien de un DNI mellizo, "lo cuál es muy común".

"Primero pensé que era una maestra suplente nueva que no sabe cómo cobrar, pero cuando me dicen que esta persona, con otro nombre y mi mismo número de DNI, tiene otras dos cuentas en Buenos Aires, ahí me doy cuenta que es una estafa", comentó.

Para finalizar, la mujer expresó que se tomó el trabajo de buscar en redes sociales a esta mujer que cobra haberes con su número de DNI en diferentes partes de la provincia y descubrió que tiene una especie de cuenta "fantasma" en Facebook.