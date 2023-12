La estafaron con un falso servicio al cliente y le vaciaron la cuenta bancaria

Una bahiense se convirtió en otra víctima más de los estafadores virtuales. La mujer, que intentó hacer un reclamo con una empresa proveedora de internet, cayó en la trampa de los delincuentes y le vaciaron la cuenta bancaria.

“Ayer contraté el servicio de internet de Fibertel, vinieron a la mañana a colocar el módem, lo conectaron y se retiraron de mi domicilio diciéndome que dentro de los 20 minutos iba a empezar a funcionar”, comenzó relatando Sofía Iriarte, la damnificada, en diálogo con LA BRÚJULA 24.

“Como nunca se puso en funcionamiento, hice el reclamo por el 0800 y después de dos horas de hablar con maquinitas me cansé y me fui a las redes sociales para descargarme. Automáticamente luego de que hago una segunda publicación, me llamaron de un número de Buenos Aires, que tenía la imagen de Personal Flow. Ahí me dijeron que me iban a solucionar el problema, que tenía que hacerlo yo desde el celular”, precisó.

Sofía explicó que desde ese contacto le pidieron que se descargara una aplicación, de nombre QuickSupport (TeamViewer), que te permite controlar y visualizar la pantalla de un dispositivo de manera remota. “Me hicieron seguir todos los pasos ingresando mis datos y de esa manera fue que accedieron a mi teléfono y me terminaron vaciando la cuenta. Me robaron 248 mil pesos”, indicó.

“Con esa aplicación ellos pueden ver tu teléfono en tiempo real, entonces te van pidiendo que ingreses a los bancos y así van viendo tus contraseñas”, agregó la mujer.

“Después de eso me fui a hacer la denuncia y el banco me mandó un mail diciendo que la actividad era sospechosa. Todavía tengo un poco de esperanzas de poder recuperar el dinero”, concluyó.