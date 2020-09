Berni y Levinas se cruzaron en vivo y Juana Viale debió intervenir

Los temas de la agenda política que causaron más polémica en los últimos días fueron el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertozzi y Germán Castelli, y el “pornozoom” protagonizado por el diputado Juan Emilio Ameri. Sobre esos tópicos debatían Sergio Berni y Gabriel Levinas en La Noche de Mirtha pero la discusión se volvió cada vez más acalorada. Tanto que la conductora, Juana Viale, debió intervenir.

El primer tema que causó el cortocircuito entre el Ministro de Seguridad bonaerense y el periodista fue la escena protagonizada por el ahora exdiputado este jueves en medio de una sesión en el Congreso.

"Fue un acto privado que se convirtió en un acto público”, dijo el funcionario. Y Levinas replicó: “Fue un acto público que este señor convirtió en privado porque estaba en el Congreso, en el mismo Congreso que Berni acepta que funcione como funciona. Lo que hizo, lo hizo en el Congreso. Él pensó que no lo veían, pero lo estaban viendo”.

“A mí me interesa lo que que se discute de fondo -contestó Berni-. Lo esencial es lo que se discute. Yo no creo que el Gobierno haya avanzado como decía el señor Levinas”.

El periodista fue a fondo: “A vos te dan la orden de creer lo que tenés que creer”. Y Berni no se quedó callado: “A mí nadie me ordenó, señor Levinas. Discúlpeme".

El periodista profundizó su crítica: “Vos vivís en un país con un gobierno peronista que tiene al verticalismo como base de su programática. Es decir que vos obedecés al líder. Y yo entiendo que tenés que defender algunas cosas que no querés defender y las tenés que defender igual”.

Acto seguido, Berni argumentó: “Usted recién decía que el gobierno había ‘avanzado' porque se estaban removiendo jueces. Y me parece que la ley es muy clara. Quien pone y remueve los jueces es el Senado”.

“Yo expliqué claramente que el Senado...”, alcanzó a decir Levinas antes que el ministro lo interrumpiera. “Usted trata de imponer algo que no está escrito en la ley”, cuestionó Berni.

Levinas, entonces, volvió a contraatacar: “Que un peronista me diga a mí algo que tratamos de imponer me parece una cuestión medio absurda. Yo dije que no era el momento”. Y Berni replicó: “Bueno, entonces tampoco no detengamos a nadie porque estamos en pandemia”.

Entonces, el comunicador continuó en la línea del reproche. “Vos justificás lo injustificable”, le dijo. Y Berni esbozó su defensa final: “Acá no hay que discutir si se remueve un juez, sino por qué se remueve”.

Entonces Juana Viale decidió intervenir. “Perdón, quiero poner un poco de parcialidad en la mesa”, intervino la conductora. Y continuó: “Está bien pensar distinto. Hay muchas cosas que a uno le parecen trascendentes y a otros no. Y viceversa. En las pujas políticas estamos todos los comunes”, agregó.

Su palabra fue ley. Berni esbozó una sonrisa de ocasión. Levinas, serio, prefirió cerrar el debate ahí.

Fuente: TN