Dólar ahorro: la compra en bancos sigue frenada

Los bancos y la ANSES mantienen una pulseada en torno a la parálisis de la venta de dólares a los minoristas. Después de tres días de operaciones suspendidas, el diario Clarín publica que las entidades financieras apelarán directamente al Banco Central para que sea la autoridad monetaria la que instruya a ANSES a que les facilite un sistema que permita determinar en forma automática si un contribuyente está o no autorizado a comprar dólares.

Desde el miércoles 16 las operaciones de compra de dólares están frenadas en los bancos. Y no hay certeza de que este lunes el sistema esté operativo. Ante el cepo recargado, las entidades tienen que actualizar sus sistemas para incluir el recargo del 35% del impuesto a las Ganancias. Pero también tienen que cruzar datos con ANSES y AFIP para determinar si cada cliente está o no autorizado a usar el cupo de US$ 200.

Entre las nuevas restricciones figura la inhabilitación para comprar dólares para las personas que reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o alguna otra prestación de ayuda de parte del Estado durante la cuarentena.

Ya el jueves pasado los bancos salieron a advertir que necesitaban que ANSES les habilitará una forma de consulta directa para poder chequear la información. Y que sin eso, la operatoria seguiría frenada.

Desde ANSES indicaron que el reclamo no tiene fundamento, ya que los bancos son los que pagan los beneficios sociales y cuentan con la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de cada cliente y que con eso es suficiente para establecer si la persona está habilitada o no para operar en dólares.

Este domingo, voceros de las entidades financieras insistieron en que para volver a habilitar las operaciones en dólares a través del homebanking necesitan contar con un sistema online que permita chequear con ANSES.

"Los clientes se enojan con nosotros y la culpa no es nuestra", deslizaron desde una de las principales entidades. Incluso armaron un boceto de comunicado para atajarse por sí este lunes la operatoria sigue paralizada. "En el marco de las recientes normas emitidas por el BCRA relacionadas con la operatoria del Mercado de Cambios, los bancos se encuentran adecuando sus sistemas y, para volver a habilitar los mismos, necesitan validar las operaciones de compra-venta o transferencias de sus clientes previo control con una base de datos de ANSES que deja constancia que el cliente no posee determinados beneficios de la seguridad social".

Según detallaron desde los bancos, ahora ese control solo puede hacerse de forma manual, por lo que se vuelve inviable dadas las cientos de miles de operaciones que se registran a diario. Por eso plantean que "se necesita que el BCRA le solicite formalmente a ANSES que genere esa información y que se la envíe a los bancos del sistema. Dicha base, al momento es de consulta manual y no permite el control online y automático por parte de los bancos. Si los bancos no cuentan con esa base tienen riesgos operativos y regulatorios".

Entre las personas que según las nuevas normativas ya no podrán usar el cupo de US$ 200 mensuales figuran quienes cobran planes sociales, quienes tienen préstamos hipotecarios o prendarios cuyas cuotas hayan sido congeladas y quienes hayan entrado a la refinanciación automática de los saldos impagos de las tarjetas de crédito.

"ANSES no está aportando los datos para cruzar la información. Es imposible vender dólares sin eso. Los bancos necesitan los datos de todos los que recibieron subsidios, asignaciones y demás" señaló una fuente del mercado.

"No somos nosotros los interesados en que la gente no pueda comprar dólares", deslizaron desde otra entidad, dando a entender que con el mercado tan convulsionado, al Gobierno le conviene poner paños fríos y que se demore la reanudación de la operatoria.