La Sociedad de Medicina Interna y una carta para que los jóvenes tomen conciencia

En apenas cinco párrafos la Sociedad de Medicina Interna de Bahía Blanca sintetizó un pedido de conciencia a la población joven de cara al Día de la Primavera, en el marco de la pandemia que está poniendo en jaque al sistema de salud.

En el escrito remarcan el hecho de usar tapabocas, mantener la distancia y no compartir ninguna bebida, y en caso de tener algún síntoma que no salgan de sus casas. A continuación la carta completa:

¡Hola! ¿Cómo estás? Quiero comenzar esta carta deseando que te

encuentres lo mejor posible. Imagino que toda esta situación te tiene

cansado. A mí también. Soy mé[email protected] y desde hace varios meses

atiendo pacientes con Coronavirus y otras enfermedades. Las

personas afectadas necesitan nuestra ayuda. Por eso, quiero hacerte

un pedido.



En los próximos días llega la primavera y estoy seguro que ya

organizaste todo para juntarte con tus amigos y amigas. Hay fechas

que se esperan durante todo el año y esta es una de ellas. Cada

primavera es una linda oportunidad para festejar con quienes más

queremos.



Solo que esta vez es una primavera particular. Lo primero que quiero

pedirte es que si tenés dolor de garganta, fiebre, tos, dolores

musculares, vómitos, diarrea, perdiste el olfato o el gusto, no salgas

de tu casa. Podes contagiar a tus amigos y amigas, y ellos a sus

padres, hermanos, hermanas, abuelas y abuelos. Se van a enfermar

y pueden terminar internados en terapia intensiva. Incluso pueden

morir.



Lo segundo es que si no tenés síntomas y decidís juntarte, por favor

USA TAPABOCAS, MANTENÉ LA DISTANCIA, NO COMPARTAS

MATE NI BEBIDAS CON TUS AMIGOS Y AMIGAS, porque te podes

contagiar, aún sin que tengan síntomas.



Necesitamos ayudarnos entre todos. Por favor, vuelvo a pedírtelo,

esta primavera tenés que cuidarte más que nunca. HACELO POR

VOS, POR TUS AMIGOS Y AMIGAS, TUS PADRES, TUS

ABUELOS Y ABUELAS, Y POR TODOS. ¡Confiamos en vos!

¡Muchas Gracias!