"Los últimos números no me asustan porque son compatibles para Bahía"

El intendente Héctor Gay analizó la situación sanitaria de la ciudad, luego de que la curva de casos de coronavirus experimentara un crecimiento en los últimos días, siendo cauto y llevando tranquilidad en relación con un posible colapso del sistema.

"La visión que teníamos del problema en marzo no tiene nada que ver con la mirada que tenemos hoy. Esto nos obliga a seguir trabajando porque es algo que viene ocurriendo en todo el mundo. Da bronca amanecer y acostarnos hablando de COVID-19 sin poder hablar de otros proyectos", enfatizó Gay, en LA BRÚJULA 24.

Y recalcó que "los últimos números no me asustaron porque los infectólogos me adelantaron que fines de agosto y principios de septiembre iban a registrarse valores elevados. Esta situación ha migrado hacia el Interior, como por ejemplo Bragado y Mar del Plata. Lo que más miramos es el sistema sanitario, camas ocupadas, y en eso estamos bien. El 80% de los casos son de pacientes que se terminan curando en sus casas".

"Los números que estamos teniendo son absolutamente compatibles con una ciudad como la de Bahía Blanca. La primera estimación de los infectólogos se hizo allá por marzo y viendo la experiencia internacional. Me dijeron que hasta fines de julio se esperaban dos mil casos y que la tasa de letalidad iba a llegar a entre 80 y 100 muertos. Todo este tiempo pudimos acomodar el área de salud, los efectores y los recursos técnicos y humanos para transitar este tramo sin mayores inconvenientes. La tasa de letalidad nos hace pensar que los decesos a fines de septiembre debería oscilar el 4%, mucho menor a lo que ocurre en Europa", mencionó el jefe comunal, en el programa "Hoy También".

Con respecto al incremento de contagios, Gay aclaró que "se está saliendo a buscar los casos. El Plan Detectar funciona muy bien, no solo con lo que respecta a COVID-19, sino también en materia de vacunación y otros aspectos interesantes. Esto permite detectar asintomáticos. A diferencia de lo que ocurre en Mar del Plata, no tenemos un origen excluyente, sino que predominan los contagios sociales, a partir de las reuniones y de estar en la calle, incluidas manifestaciones y marchas. Primero tuvimos la etapa de quienes vinieron del exterior, después los conglomerados y la tercera por contactos sociales".

"Estamos viendo que hay mucho contagio, por ejemplo, por las reuniones de jóvenes en el Paseo de las Esculturas donde se comparte el mate. Por eso reforzaremos las campañas de autocuidado", destacó Gay.

Por último, puntualmente sobre los anuncios de Alberto Fernández, señaló que "este fin de semana saldrá el protocolo de la Provincia. El gobernador anticipó que las reuniones sociales de hasta 10 personas serían solo para distritos que estén en Fase 5. Igual esperamos que se haga oficial. La gente está harta, más allá de las manifestaciones individuales o colectivas. Hay que aprender a convivir con la pandemia porque no podemos estar encerrados hasta que llegue la vacuna. También debemos ser responsables con el autocuidado y hay un tercer punto que implica preservar a los adultos mayores y grupos de riesgo. En esto vamos a poner énfasis. No tenemos previsto un retroceso de fase, más allá de que tenemos la facultad de hacerlo".