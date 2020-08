Piden la reapertura de gimnasios y natatorios: "Son lugares seguros"

Un panorama complicado pintó esta tarde Javier Catini, propietario de un reconocido gimnasio a nivel local. Según su visión, la situación actual "no se puede sostener por mucho tiempo más", por lo que solicitó la reapertura en medio de las flexibilizaciones a la cuarentena que viene otorgando el Ejecutivo municipal.

Además, mencionó que ya hay varios gimnasios que no volverán a abrir sus puertas en la ciudad y que otros cerrarán al poco tiempo de reabrir porque la gente tendrá miedo de asistir.

"Llevamos 130 días y todavía estamos en veremos. Es díficil porque nosotros tenemos muchos más protocolos que cualquier otro rubro", aseguró Catini en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Catini mencionó que los gimnasios no son lugares de esparcimiento y que mucha gente los necesita para realizar diferentes terapias recomendadas por médicos.

"Hay muchas personas que dependen de un gimnasio, no solamente las personas que vienen porque quieren verse mejor. No nos olvidemos que también se asiste por necesidad y por recomendaciones médicas. No somos un lugar de esparcimiento común", dijo.

Con respecto a los protocolos que se utilizarían, explicó que "los gimnasios van a trabajar en clases de 45 minutos, con 15 minutos de limpieza. Habrá una determinada cantidad de personas por metro cuadrado y cada alumno tendrá sus propios elementos de limpieza.

Además, Catini se refirió a la situación de los natatorios y mencionó que las piletas "son los lugares más seguros que existen".

"Las personas exhalan el aire en el agua. Los ambientes están sanitizados con vapor de clor por lo que no hay forma de contagiarse. Con cupos limitados y aplicando los protocolos no tendría que haber problemas", dijo, al tiempo que agregó: "los carriles se van a dividir con un distanciamiento de 2 metros entre cada uno. Los turnos también serán de 45 minutos y en los otros 15 se realizará una limpieza de los vestuarios".