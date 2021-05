Los dueños de los gimnasios, en rebeldía: "Por el momento, no vamos a cerrar"

Los dueños de los gimnasios se resisten a cerrar. Más allá del cambio de fase y que la actividad se encuentra dentro de las restricciones establecidas tanto por el gobierno nacional como por el provincial, los dueños se niegan a bajar nuevamente las persianas, luego de haber estado varios meses en esa situación durante 2020.

"Todos los gimnasios estamos de acuerdo en que queremos llegar a una mesa de diálogo para no frenar esta actividad que es nuestra fuente de ingresos y que también favorece a la salud de cientos de personas", mencionó esta tarde José María Rodríguez, titular de la Cámara de Gimnasios y actividades afines, en comunicación con el móvil de LA BRÚJULA 24, durante el programa Nunca es Tarde.

"Hasta el momento no vamos a cerrar. Somos conscientes que hay un DNU que debe cumplirse, pero por el momento no lo vamos a contemplar. Se tendría que cerrar todo definitivamente, vacunar de una vez por todas y empezar todos juntos de vuelta", explicó.

Según el decreto provincial, los gimnasios no podrían volver a abrir hasta que la ciudad no vuelva a ingresar en una Fase 4. Por eso, Rodríguez mencionó que la propuesta que le plantearán a las autoridades municipales será mantener la actividad, reduciendo aún más la cantidad de gente adentro de los diferentes locales.

"Vamos a trabajar con poca clientela y respetando el horario hasta las 20. No hay que frenar el movimiento, porque la gente se viene comportando muy bien en los gimnasios y respeta cada una de las normas que se establecen", dijo.

"No hay actividades más o menos esenciales. Para nosotros es nuestra fuente de ingresos. En estos meses no se han frenado los aumentos. Sube la nafta y los impuestos y no hay medida que pueda permitirnos sobrevivir en medio de este contexto", completó.