El intendente de Punta Alta pide que no abran los locales gastronómicos

Si bien la fase 4 de la cuarentena establecida por la Provincia autoriza a los locales gastronómicos a abrir sus puertas, el intendente de Coronel Rosales pidió que por el momento no lo hagan, por lo menos hasta ir viendo cómo se da la curva de contagios.

El diario digital El Rosalenio reproduce un diálogo con Radio Rosales, en el que Mariano Uset dijo: "Debido al brote del Hospital Eva Perón tuvimos que pelear bastante para no retroceder a fase 3”.

“Por ahora no estamos viendo el coletazo del Hospital, estamos con un seguimiento detallado de las personas que estaban como contacto estrecho y son poco más de 400 personas” aseguró el jefe comunal.

Al ser consultado sobre los locales gastronómicos, el intendente dijo que “una medida que nos parece prudente es que por ahora no abran, hasta tanto no ver cómo sigue. Lo primero que vamos a hacer cuando podamos salir, es poder abrir la puerta de los locales ya que nos lo permite la fase 4. Pido que me banquen en la medida de no abrir”.

CUATRO NUEVOS CASOS ESTE LUNES

Según informa el mismo medio, ayer lunes se registraron 4 nuevos casos de coronavirus en Coronel Rosales, que permanecen en aislamiento domiciliario con seguimiento médico y buen estado general. Hubo además otros siete pacientes que resultaron negativos.

En el marco de las investigaciones epidemiológica que se llevan a cabo, se hicieron nuevos hisopados con un total de 13 casos pendientes de resultado.

La escalada llegó a los 73 casos, de los cuales 66 son activos. Además hay 13 sospechosos y 181 descartados. El cuadro sigue con 437 personas en seguimiento y 1 fallecido.