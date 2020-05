Transportes escolares, a la deriva: "Necesitamos ayuda alimentaria"

Oscar Páez, de la Asociación de Transportistas Escolares de Bahía Blanca, habló con el equipo de LA BRÚJULA 24 para explicar los motivos que los llevaron a efectuar un 'bocinazo' este mediodía frente a la Municipalidad.

"Esta es una manifestación a nivel nacional que organizó la Federación, entregamos un petitorio al Presidente pidiendo una ayuda alimentaria porque hace más de 5 meses que estamos sin trabajar y la situación de los compañeros es insostenible", sostuvo.

Y agregó: "Desde el municipio tuvimos mucha ayuda, con los bolsones de comida y eximiendo de pagar algunos impuestos, pero todos los subsidios y tarjetas alimentarias corresponden a Nación".

Y a modo de análisis, señaló que "nosotros año tras año estamos en regla, pero hoy nos vemos muy afectados y no sentirnos olvidados. Hasta ahora las medidas no alcanzaron a la mayoría porque, al tener vehículo de alto valor, no entramos en el IFE y los créditos tasa 0 no dieron respuesta".

Por otra parte, cabe recordar que para las 14 de hoy está previsto otro 'bocinazo', el cual será llevado adelante por comerciantes que piden al Gobierno provincial la posibilidad de volver a abrir sus locales.