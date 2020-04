Pipo Cipolatti en el aire de La Brújula 24

El “máximo referente de lo bizarro” dijo presente en el aire de Tal Cuál es, el programa que conduce diariamente Fernando Quiroga y que lo invitó a una breve charla que devino (fiel al estilo del talentoso líder y fundador de “Los Twist”), en un banquete impredecible de ocurrencias y descubrimientos.

Ingenioso y desopilante, el músico habló de todo; aunque declaró que su participación iba a ser escueta, porque estaba esperando a sus gemelos para el almuerzo: “Yo me olvidé que ustedes me iban a llamar – comentó jovial el creador de ´Ricardo Ruben´- y mis nenes están viniendo a almorzar; después “los rocío” y se van. Ellos no viven conmigo, por el tema de los contactos, están a la vuelta de mi casa que tienen la play station”.

Entre ocurrencias y remates por demás oportunos, el artista refirió acerca de la pandemia y el aislamiento: “Todo esto es muy extraño e impredecible; es medio ciencia ficción. Yo por suerte estaba muy acostumbrado a estar mi casa sólo, salía para hacer trámites o tocar, pero no tenía la vida social normal. Dentro de poco nos vamos a vestir de astronauta para salir a la calle. Después se irá modificando…”

Consultado sobre la veracidad de la leyenda urbana que establece que es el compositor del tema de presentación del Caballero Rojo en “Titanes en el Ring” expresó: “De ningún tema de Titanes en el Ring soy autor. Era muy chiquito en esa época. Pero tengo anécdotas que me vinculan con Karadagian: yo vendía libros, fui a cobrarle la cuota a un tipo y vi

que el lado estaba la oficina de ´Titanes…´, fue a comienzos de los 80; toqué la puerta y me atendió el socio. Le pregunté dónde lo podía ver (A Martín) y le fui a vender un libro. Me atendió y le propuse componer música para la vuelta del ciclo a la televisión, que estaba por realizarse. La idea que le cayó muy bien. De hecho, me dio una letra que había hecho él, que se llamaba ´El Canillita´ para que comience a musicalizar. Días después, le llevé el resultado y le gustó, por lo que me dio una lista de los nombres de los luchadores para que le hiciera las canciones. Pero al final no arregló con ningún canal ese año. Dos años después me entero que volvía y lo llamé, pero me dijo que ya los temas musicales los habían compuesto por otro lado” Sin embargo, en la nota imperdible, Pipo

le refirió a la mesa de periodistas una curiosidad que conecta al luchador armenio con uno de sus grandes éxitos hasta hoy: “El tema ´El Estudiante´, lo compuse para él también; originalmente y antes del cambio de letra para que suene como hoy, trataba de un personaje que en vez de pelear,

luego de subir al ring se iba a un rincón a estudiar y lo cagaban a trompadas; era un tarado” .

Como cada anécdota es imperdible, los periodistas y la audiencia (la que correspondió con enorme cantidad de mensajes) reaccionaban vivamente ante cada vivencia referida; como la que describió sobre un libro de poesías escolares de los años 40, el cual habían conseguido para leer en los shows cuando se les rompía una cuerda de los instrumentos; simplemente paraba el concierto hasta la resolución del problema, y compartía el desactualizado poemario ante la mirada atónita de los concurrentes.