Los insólitos productos que los estadounidenses compran por temor a los aranceles

En Estados Unidos, bastó el anuncio económico de la Casa Blanca para que miles de consumidores corrieran a llenar sus carritos. No fue un nuevo virus, ni una catástrofe natural, sino la promesa de reimponer aranceles “recíprocos” a productos extranjeros, especialmente provenientes de China, Corea del Sur y Europa.

La idea, planteada como un gesto de defensa económica nacional, desató una respuesta inmediata en hogares, tiendas y plataformas digitales: miedo a quedarse sin productos... Algunos no tan esenciales.

Según reveló The Washington Post, aunque los aranceles están en pausa por 90 días salvo para China, muchos decidieron no esperar. El matutino explicó que el patrón de lo vivido en la pandemia del COVID se repite, pero con matices: antes el foco estuba en papel higiénico, desinfectantes y alimentos básicos. Ahora, las comparas no son por necesidad inmediata, sino por temor a un futuro donde estos productos, por su origen importado, cuesten hasta 50 % más o directamente desaparezcan del mercado.

Perfume: los fanáticos de las fragancias, especialmente de marcas europeas, están abasteciéndose ante posibles aumentos. El debate no es si comprar, sino qué stock guardar “antes de que la guerra comercial huela peor que nosotros”.

Bloqueador solar coreano: tienen mejor textura y más filtros que los de EE.UU. La diferencia radica en que en Estados Unidos, los protectores solares son regulados como medicamentos, lo que restringe las fórmulas disponibles.

Comida para gatos importada: Dueños de felinos con dietas especiales están comprando en grandes cantidades alimentos importados que podrían subir de precio por aranceles al acero hojalata, material de las latas.

Vestidos de novia: Algunas novias están adelantando la compra de su vestido por temor a que los modelos importados, muchos fabricados en China, se encarezcan.

Café instantáneo alemán: Aunque se asocia más con café en grano, el café instantáneo también ha generado compras por pánico. “Compré para dos años porque no sobrevivo si no me puedo cafeinar en un minuto”, escribió una madre primeriza en un foro. Se trata de café de origen alemán, valorado por su suavidad.

Extensiones de cabello humano: Las extensiones y pelucas de cabello humano, muy utilizadas por mujeres afrodescendientes, pacientes oncológicos y personas con alopecia, provienen en gran parte de China. Algunos estilistas han advertido a sus clientas que los precios pueden subir entre un 20% y 50%.

