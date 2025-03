Con el bahiense Álvarez Fourcade, Los Pumas 7s hicieron historia en Hong Kong

El espíritu indomable de Los Pumas 7s volvió a brillar este domingo con una hazaña sin precedentes: la conquista del Seven de Hong Kong, la cuna del rugby seven a nivel mundial.

En una final electrizante, el seleccionado argentino derrotó a Francia por 12-7 con un try clave del bahiense Santiago Álvarez Fourcade, sumando así su tercer título consecutivo en el Circuito Mundial 2024/25, tras sus victorias en Perth y Vancouver. La gesta no solo engrandece su legado, sino que los deja en la cima de la clasificación general con 88 puntos, a solo un paso de la consagración absoluta.

El duelo fue una verdadera batalla, con un primer tiempo sin puntos, donde la defensa de ambos equipos se mostró infranqueable. Francia, verdugo de los argentinos en la final de Madrid 2024, planteó un partido físico y exigente, pero la fortaleza mental del equipo dirigido por Santiago Gómez Cora marcó la diferencia en la segunda mitad. Con un juego ordenado y aprovechando cada error rival, Los Pumas 7s lograron destrabar el marcador y encaminarse hacia la victoria, conquistando su décimo segundo título en la historia del circuito.

Un momento clave se dio a los 2m15s del segundo tiempo, cuando Francia cometió reiteradas infracciones para frenar el ataque argentino, lo que derivó en la amonestación de Mateo García. Con la superioridad numérica a favor, Los Pumas 7s no perdonaron: tras una jugada precisa, Álvarez Fourcade apoyó el primer try. Poco después, Marcos Moneta, figura excluyente del torneo, selló la victoria con una corrida electrizante que le valió su sexto try en el certamen y el reconocimiento como MVP de la final.

El try que rompió el 0-0 en la final. Origen en Bahía Blanca. Con la firma de @alvarezsanti 💥#HSBCSVNS #HSBCSVNSHKG pic.twitter.com/0sSHm3CkBj — RugbyPass ES (@RugbyPass_ES) March 30, 2025



El nuevo escenario del torneo, el moderno Kai Tak Sports Park, parece haber cambiado la suerte para Argentina, que hasta ahora solo había logrado un subcampeonato en 2004, tras caer ante Inglaterra. Con este triunfo, el equipo no solo rompe la maldición de Hong Kong, sino que también refuerza su candidatura al título de la temporada. A falta del Seven de Singapur, que se disputará el próximo fin de semana, el combinado albiceleste lidera con autoridad y tiene todo a su favor para repetir la corona mundial.

